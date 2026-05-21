Στο Telecom Center Athens για την τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν τον ημιτελικό του Final Four της Euroleague με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε, την Παρασκευή (22/5), βρέθηκαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι.

Οι ιδιοκτήτες της ερυθρόλευκης ΚΑΕ είναι πάντα δίπλα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν τώρα, περιμένοντας κι αυτοί, όπως και όλοι οι οπαδοί των Πειραιωτών, την κατάκτηση του τροπαίου για 4η φορά.

«Οι Πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας, την παραμονή της μεγάλης μάχης με τη Fenerbahce στον ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας», ανέφερε το μήνυμα της ΚΑΕ στα social media, ανεβάζοντας και τη σχετική φωτογραφία.