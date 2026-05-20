Μεγάλη κινητοποίηση προκάλεσε η μυρωδιά που αναστάτωσε, αλλά και ανησύχησε χθες το μεσημέρι μεγάλο μέρος της Αττικής. Η έντονη οσμή αερίου έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι, ενώ ιδιαίτερα έντονη ήταν στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο.

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μίλησε σήμερα στον ΣΚΑΪ για την πιθανή πηγή από την οποία προήλθε η έντονη οσμή.

Αρχικά εκτίμησε ότι η οσμή προήλθε από τη θάλασσα, σημειώνοντας στη συνέχεια: «Το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ότι η περιοχή στην οποία κατά τη γνώμη μου υπάρχει η πηγή, είναι στο τρίγωνο Αίγινα-Σαλαμίνα-Πέραμα. Είναι δύο πιθανές πηγές. Με σειρά προτεραιότητας, η μία είναι η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας-Περάματος, το κανάλι που υπάρχει ανάμεσα, ο δίαυλος, γιατί στη διαδικασία επισκευής ή κατασκευής τμημάτων πλοίων μπορεί να γίνει η κινητοποίηση των υπολειμμάτων τα οποία μπορεί να δώσουν αυτές τις τα απτάνες, που κατά τη γνώμη μου ήταν αυτά τα χημικά που μύρισαν.

Το δεύτερο πιθανό σενάριο είναι, ανοιχτά από την Αίγινα να είναι αγκυροβολημένο ένα δεξαμενόπλοιο το οποίο καθάρισε τις δεξαμενές του».

«Και οι δύο αυτές διαδικασίες μπορεί να έχουν αυτό το αποτέλεσμα, αυτήν την έντονη οσμή», διαβεβαίωσε ο καθηγητής.

Είπε μάλιστα ότι αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε πέρυσι την ίδια εποχή. «Πέρυσι τον Μάιο είχαμε ένα αντίστοιχο πρόβλημα, όχι τόσο έντονο βέβαια, αλλά παρόμοιο. Αναγκαστήκαμε να ανατρέξουμε τα μετεωρολογικά μοντέλα προς τα πίσω και να βρούμε τις αντίστοιχες πηγές και είναι στην ίδια περιοχή, άρα υπάρχει μια εποχικότητα που συνάδει».

«Στην ουσία είναι ουσίες ιχνηλάτες που βάζουμε στους υδρογονάνθρακες για να αποφύγουμε διαρροές και να μπορούμε να το ανιχνεύουμε γρήγορα, δεν έχουν έντονη τοξικότητα πέραν από το κομμάτι της νευροτοξικότητας», τόνισε επίσης.

Ερωτηθείς τέλος αν υπήρχε κάποιος κίνδυνος ο καθηγητής είπε: «Πιστεύω πως δεν ήταν αέριο ή μεθάνιο αυτό που μύριζε».