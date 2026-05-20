Ως έναν φόρο τιμής για τον Αργεντίνο σταρ Λιονέλ Μέσι πολίτες αμερικάνικης πόλης έδωσαν το όνομά του σε οδό της.

Το Μπέρκλεϊ Χάιτς είναι μια κωμόπολη στην κομητεία Γιούνιον του Νιου Τζέρσεϊ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία περιοχή αρκετά κοντά στη Νέα Υόρκη.

Πλέον θα είναι διάσημο για τον δρόμο του Λίο Μέσι. Όπως αναφέρει η ισπανική Mundo Deportivo η πόλη αυτή που έχει μόλις 13.000 κατοίκους δημιούργησε επισήμως τον δρόμο ‘Leo Messi Way’. Η πρωτοβουλία αυτή προέκυψε από ένα γκρουπ της τοπικής αυτοδιοίκησης που προβάλλει δράσεις των κοινοτήτων και των πόλεων στην διάρκεια του Μουντιάλ του 2026.

Ο δρόμος αυτός – όπως αναφέρει η αργεντίνικη εφημερίδα La Nacion – βρίσκεται δίπλα στο καφέ Patria Station το οποίο δημιούργησε η Αργεντίνα χορεύτρια και χορογράφος Καρολίνα Ζοκάλσκι και έχει γίνει ένα στέκι της αργεντίνικης κοινότητας για την περιοχή αλλά και των ποδοσφαιρόφιλων.