Σκαρφαλωμένο αμφιθεατρικά σε μια απότομη πλαγιά της βόρειας Ισπανίας, το Cudillero μοιάζει περισσότερο με ζωγραφιά παρά με πραγματικό χωριό.

Τα σπίτια, βαμμένα σε απαλές αποχρώσεις ώχρας, γαλάζιου και ροζ, κατεβαίνουν κλιμακωτά προς το μικρό λιμάνι, δημιουργώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα -και ταυτόχρονα λιγότερο προβεβλημένα- τοπία της Αστούριας.

Σε αντίθεση με τα μεσογειακά θέρετρα που κυριαρχούν στα ταξιδιωτικά αφιερώματα, η ακτή της Αστούριας, με φόντο τον Ατλαντικό, διατηρεί έναν πιο άγριο και αυθεντικό χαρακτήρα.

Το Cudillero υπήρξε για αιώνες ψαροχώρι, και αυτή η κληρονομιά παραμένει εμφανής: από τις πολύχρωμες βάρκες που λικνίζονται στο λιμάνι μέχρι τις ταβέρνες που σερβίρουν φρέσκο ψάρι της ημέρας χωρίς περιττές φιοριτούρες.

Η καρδιά του χωριού χτυπά στην Plaza de la Marina, ένα μικρό αλλά ζωντανό σημείο όπου οι ντόπιοι συναντιούνται, τα παιδιά παίζουν και οι επισκέπτες παρατηρούν τη ζωή να εξελίσσεται σε αργούς ρυθμούς. Από εδώ ξεκινούν στενά σοκάκια και απότομες σκάλες που οδηγούν σε πανοραμικά σημεία θέας, όπως το mirador de la Garita, από όπου το χωριό αποκαλύπτεται σε όλο του το μεγαλείο.

Η γαστρονομία αποτελεί βασικό λόγο επίσκεψης

Πιάτα όπως fabada asturiana και φρέσκα θαλασσινά συνοδεύονται ιδανικά από sidra, τον παραδοσιακό μηλίτη της περιοχής, που σερβίρεται με χαρακτηριστική τελετουργία. Εδώ, το φαγητό δεν είναι απλώς εμπειρία, αλλά κομμάτι της τοπικής ταυτότητας.

Παρά τη γραφικότητά του, το Cudillero παραμένει σχετικά «εκτός ραντάρ» για το διεθνές κοινό, κυρίως λόγω της θέσης του μακριά από τα μεγάλα τουριστικά μέρη της Ισπανίας. Αυτό το καθιστά ιδανικό για ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικότητα, χωρίς επιτηδευμένες τουριστικές εμπειρίες.

Η καλύτερη περίοδος για να το επισκεφθεί κανείς είναι από την άνοιξη έως τις αρχές του φθινοπώρου, όταν ο καιρός είναι ήπιος και το φως αναδεικνύει τα χρώματα του χωριού. Το Cudillero δεν προσφέρει έντονη νυχτερινή ζωή ή πολυτέλεια με την κλασική έννοια. Αντίθετα, προσφέρει κάτι πιο σπάνιο: την αίσθηση ότι ανακαλύπτεις ένα μέρος που εξακολουθεί να ανήκει στους ανθρώπους του.