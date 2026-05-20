Ο Ολυμπιακός μπορεί να απώλεσε το Πρωτάθλημα ωστόσο ο κόσμος του για μία ακόμα χρονιά ήταν στο πλευρό του και άκρως δυναμικά.

Ο κόσμος των Πειραιωτών παραδοσιακά στηρίζει όλα τα τμήματα του συλλόγου οπότε φέτος ήταν μία αναμενόμενη εξέλιξη το να βρίσκεται στο πλευρό της ποδοσφαιρικής ομάδας και στα εντός έδρας ματς αλλά και εκτός έδρας (για όπου ήταν εφικτό). Σε επίπεδο Πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός που έκανε ουκ ολίγα sold out έκλεισε την χρονιά στην πρώτη θέση των εισιτηρίων με βάση και τα επίσημα στοιχεία της Λίγκας, όπως μπορείτε να δείτε στον πίνακα ακριβώς από κάτω.

Με μέσο όρο στα 30.575 εισιτήρια ανά αγώνα ήταν πρώτος με 2η την ΑΕΚ με μ.ο. στα 26.665 εισιτήρια. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο ΠΑΟΚ με μέσο όρο 18.193 εισιτήρια ανά αναμέτρηση.

Πιο συγκεκριμένα οι αριθμοί των ομάδων

Ομάδα Σύνολο M.O.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 458626 30575 Α.Ε.Κ. 399982 26665 Π.Α.Ο.Κ. 272895 18193 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 130407 9315 Ο.Φ.Η. 83511 6424 ΑΕΛ NOVIBET 98293 5461 ΑΡΗΣ 74718 4670 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 47291 2956 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 38419 2260 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 39519 2196 ASTERAS AKTOR 36900 2050 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 28594 1787 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 24212 1424 ΚΗΦΙΣΙΑ 17404 1024

Σύνολο: 1750771 7781