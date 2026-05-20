Ο γιος ενός δισεκατομμυριούχου μεγιστάνα της μόδας φέρεται να βρισκόταν σε σφοδρή επιχειρηματική διαμάχη την περίοδο του θανάτου του πατέρα του, όταν εκείνος έπεσε από γκρεμό.

Ο 45χρονος Τζόναθαν Άντικ εμφανίστηκε την Τρίτη σε δικαστήριο στη Βαρκελώνη, αφού κατονομάστηκε ως ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του, Ισάκ Άντικ, 71 ετών, ιδρυτή του ομίλου μόδας Mango.

Ο Τζόναθαν Άντικ, ο μεγαλύτερος από τα τρία παιδιά του Ισάκ Άντικ, είναι ο μόνος από τα αδέλφια του που συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της Mango, όπου υπηρετεί ως αντιπρόεδρος. Όπως αναφέρει η New York Post, ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος της Mango το 2012, όταν ο πατέρας του αποσύρθηκε. Ωστόσο, οι σχέσεις τους φέρεται να επιδεινώθηκαν όταν ο μεγαλύτερος γιος προσέλαβε εξωτερικό στέλεχος ως οικονομικό διευθυντή της εταιρείας, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Pais.

Mango fashion tycoon was embroiled in bitter dispute with son before he plunged from cliff during hike together: reports https://t.co/FEakcJDRnV pic.twitter.com/J0C8bX15iI — New York Post (@nypost) May 19, 2026

Τα επόμενα τρία χρόνια, η εταιρεία κατέγραψε ζημιές περίπου 116 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που ανάγκασε τον Ισάκ να επιστρέψει από τη συνταξιοδότηση και να αναλάβει ξανά ρόλο στην εταιρεία ως μη εκτελεστικός πρόεδρος.

Μία από τις κινήσεις του Ισάκ Άντικ ήταν να απομακρύνει τον γιο του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου το 2020, σύμφωνα με την El Pais. Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Ισάκ Άντικ πέθανε όταν έπεσε σε χαράδρα βάθους περίπου 98 μέτρων στα βουνά της Καταλονίας, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας με τον γιο του, Τζόναθαν. Την περίοδο του θανάτου του, η περιουσία του ανερχόταν στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Η διαθήκη, η κληρονομιά της Mango και οι όροι του δικαστηρίου

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, έκθεση του δικαστή στην υπόθεση αναφέρει ότι ο Ισάκ Άντικ προσπαθούσε να αλλάξει τη διαθήκη του, ώστε να δημιουργήσει ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα την περίοδο του θανάτου του. Ο Τζόναθαν Άντικ φέρεται να ήταν εκείνος που είχε προτείνει την κοινή πεζοπορία.

Την εταιρεία διευθύνει πλέον ο έμπιστος σύμβουλος του Ισάκ Άντικ, Τόνι Ρουίθ, ο οποίος κατέχει μερίδιο 5% στην εταιρεία. Μετά τον θάνατο του πατέρα τους, ο Τζόναθαν και οι αδελφές του κληρονόμησαν το μερίδιο 95% της εταιρείας.

Ο Τζόναθαν, ο οποίος σήμερα υπηρετεί ως αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Mango, εμφανίστηκε την Τρίτη σε δικαστήριο στο Μαρτορέλ, έξω από τη Βαρκελώνη, όπου ορίστηκε εγγύηση ύψους 1,16 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο δικαστής τον διέταξε να παραδώσει το διαβατήριό του, ενώ του επιβλήθηκε και η υποχρέωση εβδομαδιαίας εμφάνισης στο δικαστήριο, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βαρκελώνης.

Ο Τζόναθαν έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος αρχικά είχε χαρακτηριστεί ατύχημα, αλλά πλέον αντιμετωπίζεται επισήμως ως πιθανή ανθρωποκτονία. Πηγές ανέφεραν στην El Pais ότι, παρά τις επαγγελματικές τους διαφωνίες, πατέρας και γιος είχαν στενή σχέση, με τον Τζόναθαν να πηγαίνει σχεδόν κάθε Σάββατο στο σπίτι του πατέρα του για φαγητό. Πατέρας και γιος φέρεται μάλιστα να έκαναν μαζί και γυμναστική. «Δεν υπάρχει κανένα νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο εναντίον του, ούτε πρόκειται να βρεθεί», δήλωσε την Τρίτη εκπρόσωπος της οικογένειας Άντικ.