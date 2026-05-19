Για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν, η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησε σε μια διαδικαστική κίνηση που θα μπορούσε να εμποδίσει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τα πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τέσσερις Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς, στηρίζοντας την πρόταση που προβλέπει ότι για τη συνέχιση στρατιωτικών επιθέσεων στο Ιράν θα απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου.

Η διαδικαστική αυτή απόφαση ανοίγει τον δρόμο για επόμενη συζήτηση σχετικά με ψήφισμα που αφορά τις πολεμικές εξουσίες και την πιθανή λήξη της σύγκρουσης.

Αν και οι Ρεπουμπλικανοί εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να μπλοκάρουν το τελικό κείμενο, ιδιαίτερα εφόσον ο Λευκός Οίκος κινητοποιήσει τη στήριξη των βουλευτών του Κογκρέσου, η ψηφοφορία υποχρεώνει τους νομοθέτες να τοποθετηθούν ξεκάθαρα για τη συνέχιση του πολέμου.

Το προηγούμενο διάστημα, οι Ρεπουμπλικανοί είχαν απορρίψει πάνω από έξι παρόμοιες πρωτοβουλίες από την έναρξη της σύγκρουσης, γεγονός που αποτύπωνε τη γενικότερη στήριξη της παράταξης στην πολεμική προσπάθεια.

Ωστόσο, όσο η σύγκρουση παρατείνεται και το οικονομικό της κόστος αυξάνεται, εμφανίζονται ρωγμές στη μέχρι πρότινος ενιαία στάση, ακόμη και εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Ο γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν ήταν ο μόνος Δημοκρατικός που καταψήφισε τη σχετική διαδικαστική κίνηση την Τρίτη, ενώ οι Σούζαν Κόλινς, Λίζα Μουρκόφσκι, Ραντ Πολ και Μπιλ Κάσιντι διαφοροποιήθηκαν από την κομματική γραμμή των Ρεπουμπλικανών και τη στήριξαν.

Ο Κάσιντι μάλιστα απομακρύνθηκε από την κοινή στάση λίγες ημέρες αφότου έχασε την εσωκομματική προκριματική αναμέτρηση των Ρεπουμπλικανών, στην οποία ο Τραμπ είχε στηρίξει τον αντίπαλό του.