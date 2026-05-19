Το ΕΚΚΟΜΕΔ, που υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού, έδωσε επιχορήγηση ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ στην παραγωγή της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, ωστόσο η ταινία παρουσιάστηκε με άλλο όνομα και συγκεκριμένα ως «Παραμύθι του Τσάρλι».

Η ονομασία «Παραμύθι του Τσάρλι» (CHARLIE’S TALE) εμφανίζεται στα επίσημα έγγραφα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση για τον λόγο που δεν αναφέρεται πουθενά η «Οδύσσεια», ειδικά από τη στιγμή που η παραγωγή ζήτησε 16 εκατομμύρια ευρώ επιχορήγηση.

Το «CHARLIE’S TALE» είναι παραλλαγή του «Charlie’s Tale Limited», της επίσημης ονομασίας της εταιρείας παραγωγής που ανέλαβε την επερχόμενη υπερπαραγωγή του σκηνοθέτη.

Το παραπάνω όνομα εμφανίζεται τόσο στα επίσημα ελληνικά έγγραφα όσο και άλλων χωρών, καθώς χρησιμοποιήθηκε ως κωδική ονομασία για τα γυρίσματα.

Δεδομένου ότι η μεταφορά της Οδύσσειας στη μεγάλη οθόνη μαγνητίζει το ενδιαφέρον του κόσμου, οι παραγωγοί ήθελαν να κρατήσουν μυστικά τα μέρη των γυρισμάτων. Έτσι, χρησιμοποιήθηκε το όνομα «CHARLIE’S TALE» αντί της «Οδύσσειας» για να προστατευτούν τα γυρίσματα σε περίπτωση οποιασδήποτε διαρροής.