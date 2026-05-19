Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που θα θριαμβεύσει στο Final Four της Αθήνας και θα κατακτήσει τη Euroleague, σύμφωνα με την πλειοψηφία των παικτών της Ζαλγκίρις Κάουνας.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Final Four έχει αρχίσει και οι «ερυθρόλευκοι» για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά θα είναι εκεί, με την ελπίδα να καταφέρουν να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία τους.

Σενάριο που θεωρούν ως πιο πιθανό οι περισσότεροι εκ των παικτών της Ζαλγκίρις, η οποία ανέβασε στα social media βίντεο με τις προβλέψεις τους. Η πλειοψηφία πιστεύει ότι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα κατακτήσει το τρόπαιο, ενώ για MVP βλέπουν τον Βεζένκοβ ή τον Ντόρσεϊ ή τον Μιλουτίνοφ.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε, κάτοχο του τίτλου, στον ημιτελικό, ενώ το άλλο ζευγάρι είναι το Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης.