Νέα δικαστική εξέλιξη στην Τουρκία για τον Εκρέμ Ιμάμογλου, καθώς απορρίφθηκε η ένστασή του κατά της ακύρωσης του πανεπιστημιακού του πτυχίου, μια υπόθεση που έχει άμεσες πολιτικές προεκτάσεις.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, το 7ο Διοικητικό Τμήμα του Περιφερειακού Διοικητικού Δικαστηρίου Κωνσταντινούπολης απέρριψε την αίτηση έφεσης που είχε καταθέσει η πλευρά του Ιμάμογλου, μετά την προηγούμενη απόρριψη της προσφυγής του από το 5ο Διοικητικό Δικαστήριο Κωνσταντινούπολης.

Η υπόθεση αφορά την απόφαση του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης να ακυρώσει το πτυχίο του Ιμάμογλου, επικαλούμενο παρατυπίες στη διαδικασία μετεγγραφής του από ιδιωτικό πανεπιστήμιο της κατεχόμενης Κύπρου το 1990. Η ακύρωση του πτυχίου θεωρείται κρίσιμη, καθώς στην Τουρκία η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας στις προεδρικές εκλογές.

Η πρώτη δικαστική απόφαση είχε εκδοθεί τον Ιανουάριο, όταν το 5ο Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα την προσφυγή του Ιμάμογλου κατά της ακύρωσης του πτυχίου του. Στη συνέχεια, οι δικηγόροι του προσέφυγαν στο Εφετείο, ζητώντας την ανατροπή της απόφασης, ωστόσο η αίτηση απορρίφθηκε.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ο Ιμάμογλου έχει πλέον τη δυνατότητα να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας της Τουρκίας εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Τουρκία. Ο Ιμάμογλου, που θεωρείται ένας από τους βασικούς αντιπάλους του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει καταγγείλει την ακύρωση του πτυχίου του ως πολιτικά υποκινούμενη, ενώ η τουρκική κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες περί παρέμβασης στη Δικαιοσύνη.

Η ακύρωση του πτυχίου και οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση διατηρούν ανοιχτό ένα από τα πιο κρίσιμα πολιτικά μέτωπα στην Τουρκία, καθώς επηρεάζουν άμεσα τη δυνατότητα του Ιμάμογλου να διεκδικήσει την προεδρία στις επόμενες εκλογές.