Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσουν νέο πλήγμα κατά του Ιράν, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι το περιθώριο για διπλωματική λύση είναι περιορισμένο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε ότι βρέθηκε «μόλις μία ώρα» πριν λάβει την απόφαση για νέα επίθεση, αλλά τελικά ανέβαλε την επιχείρηση, μετά τη νέα ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η ιρανική πλευρά. Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η στρατιωτική επιλογή παραμένει στο τραπέζι, εάν οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγήσουν σε συμφωνία.

«Απείχα μόλις μία ώρα από τη λήψη της απόφασης να προχωρήσουμε σήμερα», είπε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι Ιρανοί ηγέτες «παρακαλούν» για συμφωνία, αλλά προειδοποίησε πως μια νέα αμερικανική επίθεση θα μπορούσε να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες, ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο ή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και αποζημιώσεις για τις καταστροφές από τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο. Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γαριμπαμπαντί, ανέφερε ακόμη ότι η Τεχεράνη ζητά άρση των κυρώσεων, αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων και τέλος του ναυτικού αποκλεισμού.

Οι όροι αυτοί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται ουσιαστικά από προηγούμενη πρόταση της Τεχεράνης, την οποία ο Τραμπ είχε απορρίψει χαρακτηρίζοντάς την «σκουπίδια». Παρά την ένταση, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για διαπραγμάτευση, υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα αποδεχθεί τους όρους της Ουάσινγκτον για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στην Κούβα, δηλώνοντας ότι θεωρεί εφικτή μια διπλωματική λύση με την κυβέρνηση της Αβάνας. Όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να υπάρξει συμφωνία, απάντησε θετικά, λέγοντας ότι «η Κούβα μας καλεί» και ότι «χρειάζεται βοήθεια». Η Ουάσινγκτον, πάντως, εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την κουβανική κυβέρνηση διεφθαρμένη και ανεπαρκή, ενώ υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν συνδέσει την πολιτική τους με την προοπτική αλλαγής καθεστώτος στο νησί.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου δείχνουν ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτό το διπλωματικό κανάλι, χωρίς όμως να αποσύρει την απειλή στρατιωτικής δράσης. Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς η αμερικανική πλευρά ζητά άμεση πρόοδο στις συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη επιμένει σε όρους που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αποδεκτοί από τον Λευκό Οίκο.