Η EFL αποφάσισε την αποβολή της Σαουθάμπτον από τα play off της Championship, για την άνοδο στην Premier League, λόγω υπόθεσης κατασκοπείας, με τη Μίντλεσμπρο να παίρνει τη θέση της στον τελικό με αντίπαλο τη Χαλ στις 23 Μαΐου.

Το θέμα ήρθε στην επιφάνεια στις 7 Μαΐου, δύο ημέρες πριν από τον πρώτο ημιτελικό των play off, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όταν η Μίντλεσμπρο υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην λίγκα (EFL) υποστηρίζοντας ότι άνθρωπος της Σαουθάμπτον κατασκόπευε την προπόνηση της ομάδας.

Στις 9 Μαΐου, αμέσως μετά τον ημιτελικό που ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ στο «Riverside», ο προπονητής της «Μπόρο», Κιμ Χέλμπεργκ, μίλησε ξεκάθαρα για «κλεψιά» της Σαουθάμπτον. Στη ρεβάνς οι «Άγιοι» επικράτησαν με 2-1 στην παράταση και ακολούθησε επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου, με τον Χέλμπεργκ να αναφέρεται σε «ντροπιαστική κατασκοπία» και τον προπονητή της Σαουθάμπτον, Τόντα Έκερτ, να αποχωρεί εκνευρισμένος όταν ρωτήθηκε… ωμά: «Είστε κλέφτες;».

Η υπόθεση, όμως, είχε πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και με βάση τη σημερινή (19/5) πρωτόδικη απόφαση, η Σαουθάμπτον αποβάλλεται ενώ τιμωρείται με αφαίρεση τεσσάρων βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα. Εκκρεμεί η έφεση που θα κατατεθεί άμεσα, όμως τα περιθώρια είναι πολυ στενά, μόλις τέσσερις ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό.