Το θερμόμετρο ανεβαίνει στην Championship με την Μίντλεσπρο και την Σαουθάμπτον να κοντράρονται αύριο στα ημιτελικά των play off για την άνοδο στην Premier League.

Τις τελευταίες ώρες μάλιστα η Μίντλεσμπρο κατήγγειλε τη Σαουθάμπτον στην αγγλική Football League, για κατασκοπία!

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ένας άνδρας που φέρεται να εργάζεται στη Σαουθάμπτον εντοπίστηκε κρυμμένος σε θάμνους κοντά στο προπονητικό κέντρο της Μίντλεσμπρο, καταγράφοντας την προπόνηση με το κινητό του τηλέφωνο!

Μέλη του προσωπικού της Μίντλεσμπρο, φέρονται να πλησίασαν το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο στη συνέχεια διέγραψε βίντεο και φωτογραφίες από τη συσκευή του και αρνήθηκε να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Η Μίντλεσμπρο έχει πλέον επικοινωνήσει με τη διοργανώτρια αρχή η οποία αναμένεται να ερευνήσει την υπόθεση.

Αν αποδειχθούν οι κατηγορίες, το περιστατικό ενδέχεται να συνιστά παραβίαση των κανονισμών της EFL σχετικά με τη συμπεριφορά μεταξύ των συλλόγων.