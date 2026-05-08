Παρά το κύμα αντιδράσεων και τις σοβαρές σκιές για διαφθορά που περιβάλλουν τη συμφωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως το αεροσκάφος που δέχθηκε ως δώρο από το Κατάρ θα είναι έτοιμο για πτήση έως τις 4 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να το εντάξει στον επίσημο κυβερνητικό στόλο, προκαλώντας έντονες πολιτικές αναταράξεις στην Ουάσινγκτον.



Οι επικριτές του κάνουν λόγο για μια αμφιλεγόμενη κίνηση που εγείρει ερωτήματα δεοντολογίας, ωστόσο ο ίδιος εμφανίζεται ανυποχώρητος, προγραμματίζοντας την πρεμιέρα του αεροσκάφους ανήμερα της Ημέρας Ανεξαρτησίας. Η κίνηση αυτή αναμένεται να τροφοδοτήσει περαιτέρω την κόντρα με τους Δημοκρατικούς, καθώς η χρήση ενός ιδιωτικού δώρου ως κρατικού μέσου μεταφοράς αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία.



Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο την Πέμπτη εάν αναμένει το αεροσκάφος να είναι διαθέσιμο στους εορτασμούς της 250ής επετείου της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε “Ναι”.



Ο Τραμπ δέχτηκε το αεροσκάφος από τη χώρα του Κόλπου τον Μάιο του 2025 παρά τις έντονες επικρίσεις των Δημοκρατικών και ειδικών σε θέματα δεοντολογίας, πυροδοτώντας συζήτηση σε σχέση με πιθανή διαφθορά και ξένη επιρροή.



Παλαιότερα δημοσιεύματα υπολόγιζαν ότι η αξία του Boeing 747 κυμαίνεται στα 400 εκατομμύρια δολάρια. Οι Δημοκρατικοί χαρακτήρισαν το δώρο ως “κατάφωρη διαφθορά” και απείλησαν με διαμαρτυρίες στο Κογκρέσο.



Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υπεραμυνθεί της αποδοχής του αεροσκάφους δηλώνοντας ότι η απόρριψη ενός “δωρεάν, πολύ ακριβού αεροπλάνου” θα ήταν “ηλίθια” και λέγοντας ότι η συμφωνία θα εξοικονομήσει χρήματα στους Αμερικανούς φορολογούμενους.



Το Κατάρ έχει επίσης απορρίψει την κριτική για τη συμφωνία. Ο πρωθυπουργός Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι είπε ότι είναι μια “συναλλαγή μεταξύ κυβερνήσεων” και ότι δεν καταλαβαίνει την αντιπαράθεση σε σχέση με αυτό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.





