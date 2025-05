Σάλος στις ΗΠΑ για το πολυτελές αεροσκάφος που πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ – αντιδράσεις για «δώρο» από το Κατάρ και εμπλοκή της Boeing.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, o Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει ένα υπερπολυτελές Boeing 747-8 αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, που μέχρι πρότινος ανήκε στη βασιλική οικογένεια του Κατάρ, ως προσωρινό Air Force One, ενόσω συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κατασκευή της επόμενης γενιάς προεδρικών αεροσκαφών από τη Boeing, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του ABC News.

Το εντυπωσιακό «ιπτάμενο παλάτι» πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από τον 78χρονο πρόεδρο κατά τη διάρκεια της θητείας του, μέχρι να είναι έτοιμα τα νέα προεδρικά αεροσκάφη, έργο για το οποίο η Boeing έχει ήδη καθυστερήσει αρκετά και έχει ξεπεράσει τον προϋπολογισμό.

Το αεροσκάφος ενδέχεται να μεταφερθεί στη συνέχεια στο προεδρικό ίδρυμα Τραμπ, όταν εκείνος αποχωρήσει από την εξουσία.

Ο ίδιος φάνηκε να επιβεβαιώνει την παραχώρηση μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, όπου χαρακτήρισε τους Δημοκρατικούς «παγκόσμιας κλάσης χαμένους» επειδή άσκησαν κριτική στη συμφωνία. «Το Πεντάγωνο παίρνει δωρέαν ένα 747 για να αντικαταστήσει προσωρινά το 40χρονο Air Force One – και οι Δημοκρατικοί θέλουν να πληρώσουμε τεράστια ποσά! Οι Δημοκρατικοί είναι παγκόσμιας κλάσης χαμένοι! MAGA», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το ABC News, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας πρόκειται να ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ στο Κατάρ, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, με στάσεις και σε Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Πριν από αυτή την ανάρτηση, το Κατάρ είχε αρνηθεί ότι πρόκειται να δωρίσει το αεροσκάφος στον Τραμπ ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Οι αναφορές ότι το Κατάρ πρόκειται να δωρίσει αεροσκάφος στην αμερικανική κυβέρνηση κατά την επικείμενη επίσκεψη του προέδρου Τραμπ είναι ανακριβείς», δήλωσε ο Άλι Αλ-Ανσάρι, εκπρόσωπος Τύπου της πρεσβείας του Κατάρ στις ΗΠΑ. Όπως εξήγησε, η πιθανή παραχώρηση του αεροσκάφους για προσωρινή χρήση βρίσκεται ακόμη υπό αξιολόγηση από τα υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών και τους νομικούς τους συμβούλους.

Ο Τραμπ είχε ήδη επιθεωρήσει το αεροσκάφος τον Φεβρουάριο στη Φλόριντα, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει ανατεθεί στην εταιρεία L3Harris να το αναβαθμίσει κατάλληλα. Το συγκεκριμένο 747 είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από την βασιλική οικογένεια του Κατάρ και φέρει εσωτερικούς χώρους υψηλής πολυτέλειας, με υπνοδωμάτια, αίθουσες συνεδριάσεων και τελευταίας τεχνολογίας συστήματα επικοινωνίας.

Η είδηση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον. Ο Δημοκρατικός βουλευτής του Μπρονξ, Ρίτσι Τόρες, υπέβαλε καταγγελία στον υπηρεσιακό γενικό επιθεωρητή, εκφράζοντας ανησυχία για την ταυτότητα του «ευεργέτη». «Το Κατάρ δεν είναι ουδέτερος παίκτης. Έχει ιστορικό χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων», δήλωσε, σημειώνοντας: «Το Air Force One, όπως και η Χαμάς, θα έχει κάτι κοινό: πληρωμένο από το Κατάρ».

Αιχμηρός και ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, που σχολίασε: «Τίποτα δεν λέει ‘America First’ όσο ένα Air Force One προσφορά από το Κατάρ. Δεν είναι απλώς δωροδοκία, είναι επιρροή με μπίζνες κλάσης».

Ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι από το Κονέκτικατ το χαρακτήρισε «εξωφρενικά παράνομο», υπονοώντας ότι τέτοιες «παραχωρήσεις» δείχνουν τι ζητείται από χώρες-συμμάχους για να ευνοηθούν από την κυβέρνηση Τραμπ.

Ok. But even if it’s not a done deal yet, the fact giving Trump a jet is “under consideration” tells you all you need to know about what countries are being told they need to do to be an ally with America under Trump. https://t.co/IRPMaQH5A4