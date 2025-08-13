Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα αντιμετωπίσει «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν δεν συμφωνήσει σε ανακωχή στην Ουκρανία στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος την Τετάρτη. Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι θα επιδιώξει τριμερή συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αν η συνάντηση στην Αλάσκα εξελιχθεί ομαλά.

Μετά από συνομιλία με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, όπως ο Κιρ Στάρμερ της Βρετανίας, ο Τραμπ υπαινίχθηκε πως θα οργανώσει και δεύτερη συνάντηση αν η πρώτη με τον Πούτιν πάει καλά – αυτή τη φορά και με τον Ουκρανό πρόεδρο. «Αν η πρώτη πάει καλά, θα έχουμε αμέσως και δεύτερη», δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον. «Θέλω να το κάνω σχεδόν άμεσα, μια γρήγορη δεύτερη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Πούτιν, του προέδρου Ζελένσκι και εμού, αν θέλουν να είμαι εκεί».

Ο Τραμπ δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για τη δεύτερη συνάντηση. Με τον Πούτιν θα συναντηθεί στο Άνκορατζ της Αλάσκας την Παρασκευή. Όταν ρωτήθηκε αν η Ρωσία θα αντιμετωπίσει συνέπειες αν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει να σταματήσει τον πόλεμο στην Αλάσκα, ο Τραμπ είπε: «Ναι, θα υπάρξουν … πολύ σοβαρές συνέπειες».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε τις δηλώσεις έπειτα από όσα χαρακτήρισε ως πολύ καλή συνομιλία με Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με το στόχο και τη στρατηγική της συνάντησης. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, όπως περιέγραψε ο Εμμανουέλ Μακρόν, οι Ευρωπαίοι έθεσαν ως προτεραιότητα την εκεχειρία, χωρίς παραχωρήσεις εδαφών χωρίς την πλήρη εμπλοκή του Κιέβου.

Ο Φρίντριχ Μερτς, καγκελάριος της Γερμανίας, δήλωσε ότι η Ευρώπη θέλει τον Τραμπ να πετύχει, αλλά ξεκαθάρισε ότι τα συμφέροντα της Ουκρανίας και της Ευρώπης πρέπει να προστατευτούν στη συνάντηση. Ζήτησε κατάπαυση πυρός για 30 ημέρες και ουσιαστικές συνομιλίες. Ο Πούτιν αντιστέκεται στην ανακωχή εδώ και μήνες.

Οι ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσαν ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία κι ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας. Οι τρεις χώρες, Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία, κάλεσαν για περαιτέρω κυρώσεις στη Ρωσία αν δεν συμφωνήσει σε εκεχειρία στην Αλάσκα.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνομίλησαν επισταμένως με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς για να επηρεάσουν τη διαπραγματευτική στρατηγική του Αμερικανού προέδρου. Υπάρχουν φόβοι ότι ο Τραμπ, με στόχο να υλοποιήσει την προεκλογική του δέσμευση, μπορεί να κάνει παραχωρήσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο την κυριαρχία της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι υποσχέθηκε ότι ο ουκρανικός στρατός δεν θα παραδώσει οικειοθελώς εδάφη στο Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, ενώ η Ρωσία επιμένει πως τουλάχιστον τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες θα γίνουν ρωσικές είτε στις διαπραγματεύσεις είτε με τη βία.

Η Μόσχα παραμένει σίγουρη ότι οι ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις με τον Τραμπ δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, δηλώνοντας πως η συνάντηση στην Αλάσκα θα περιλαμβάνει και το πλήρες φάσμα των ρωσοαμερικανικών σχέσεων, όχι μόνο το ουκρανικό. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, θα είναι παρών στις συνομιλίες στην Αλάσκα.