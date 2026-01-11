Ο Μάρκο Νίκολιτς δέχθηκε ερώτηση για το γκολ του Άρη που ακυρώθηκε και απάντησε τονίζοντας πως η ΑΕΚ ενδέχεται να έχει και παγκόσμιο ρεκόρ φέτος καθώς της έχουν ακυρωθεί 9 γκολ μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα.

Ο αγώνας στο «Κλεάνθης Βικελίδης» έληξε ισόπαλος 1-1, με τους Θεσσαλονικείς να διαμαρτύρονται για το γκολ του Ντουντού που ακυρώθηκε στο 57ο λεπτό. Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, επομένως, ο προπονητής της Ένωσης ρωτήθηκε σχετικά.

Μια ερώτηση που μάλλον περίμενε ο Νίκολιτς, ο οποίος έδωσε την ακόλουθη απάντηση…

«Σ’ ευχαριστώ για την ερώτηση γιατί νομίζω ότι είμαστε η ομάδα στην οποία ακυρώθηκαν τα περισσότερα γκολ φέτος και μπορεί να έχουμε και το παγκόσμιο ρεκόρ. Δεχθήκαμε ένα φθηνό γκολ. Και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να αξιοποιήσουν τις όποιες ευκαιρίες είχαμε. Αν δεν μας είχαμε ακυρωθεί, πολλά αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά. Το 80% των γκολ που ακυρώθηκαν θα έπρεπε να είχαν μετρήσει».