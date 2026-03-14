Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για το 2026, καθώς μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να εμφανιστούν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Περίπου 7,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό που τους αναλογεί, με το συνολικό ύψος του φόρου να υπολογίζεται στα 2,3 δισ. ευρώ.

Η αποπληρωμή του φόρου θα γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη θα πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Μαρτίου 2026, ενώ η τελευταία τοποθετείται χρονικά στον Φεβρουάριο του 2027. Αν και οι φορολογούμενοι μπορούν να εξοφλήσουν το ποσό εφάπαξ, δεν προβλέπεται κάποια έκπτωση για όσους επιλέξουν αυτή την επιλογή.

Όσοι επιθυμούν περισσότερες δόσεις έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν την οφειλή τους στην πάγια ρύθμιση της φορολογικής διοίκησης, η οποία προβλέπει αποπληρωμή έως και σε 24 έντοκες δόσεις.

Πώς θα δείτε το εκκαθαριστικό

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να βρουν το εκκαθαριστικό τους μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ.

Η πρόσβαση γίνεται από την ενότητα «Εφαρμογές», στη συνέχεια «Δημοφιλείς εφαρμογές» και έπειτα «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ».

Με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet, επιλέγουν το φορολογικό έτος 2026 και ανοίγουν το εκκαθαριστικό τους, όπου εμφανίζεται το ποσό του φόρου. Στην ίδια εφαρμογή υπάρχει και η επιλογή για εκτύπωση του εγγράφου.

Στα ίδια επίπεδα ο φόρος για τους περισσότερους

Για τη μεγάλη πλειονότητα των φορολογουμένων ο φετινός ΕΝΦΙΑ αναμένεται να κινηθεί στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχουν αλλάξει ούτε οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων ούτε οι βασικοί συντελεστές υπολογισμού του φόρου.

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο φόρος θα είναι χαμηλότερος ή υψηλότερος, ανάλογα με τις μεταβολές που έγιναν στην ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων κατά τη διάρκεια του 2025.

Ποιοι θα δουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ

Μειωμένο εκκαθαριστικό θα δουν όσοι προχώρησαν μέσα στο 2025 σε μεταβίβαση ακινήτων, είτε μέσω πώλησης είτε μέσω γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς, καθώς η αξία της περιουσίας τους μειώθηκε.

Παράλληλα, σημαντικές μειώσεις προβλέπονται για ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών, δηλαδή για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα.

Για ακίνητα με αντικειμενική αξία έως 500.000 ευρώ η έκπτωση μπορεί να φτάσει το 20%, εφόσον η ασφάλιση ίσχυε για ολόκληρο το 2025. Αν η ασφάλιση κάλυπτε μικρότερο χρονικό διάστημα, από τρεις έως έντεκα μήνες, τότε η έκπτωση υπολογίζεται αναλογικά.

Για κατοικίες αντικειμενικής αξίας άνω των 500.000 ευρώ, η έκπτωση στον φόρο διαμορφώνεται στο 10%.

Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερο

Αντίθετα, υψηλότερο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν όσοι απέκτησαν ακίνητα μέσα στο 2025 με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά.

Επιβάρυνση μπορεί να προκύψει και για όσους απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, όπως πλήρη ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία.

Επιπλέον, αυξημένος φόρος μπορεί να προκύψει και σε περιπτώσεις ιδιοκτητών που δήλωσαν στην εφορία τακτοποιημένους αυθαίρετους χώρους, αυξάνοντας έτσι τα τετραγωνικά των ακινήτων τους.

Οι εκπτώσεις για ευάλωτες ομάδες

Σημαντικές ελαφρύνσεις προβλέπονται για φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο φόρος μειώνεται κατά 50%, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, η συνολική επιφάνεια των ακινήτων και η αξία της ακίνητης περιουσίας.

Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα καθώς και άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις εισοδήματος και επιφάνειας ακινήτων.

Ειδικές ρυθμίσεις για μικρούς οικισμούς

Τέλος, ειδική πρόβλεψη ισχύει για όσους έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, καθώς και για ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός Αττικής (με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων).

Για τις κατοικίες αυτές προβλέπεται μείωση του φόρου κατά 50% για φέτος, ενώ από το 2027 η απαλλαγή θα είναι πλήρης, εφόσον πληρούνται τα σχετικά κριτήρια αξίας του ακινήτου.