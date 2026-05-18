Ένα τεστ 30 δευτερολέπτων με μια καρέκλα μπορεί να δείχνει πολλά για την υγεία σας. Ερευνητές στην Ισπανία διαπίστωσαν ότι οι ηλικιωμένοι που δυσκολεύονται να σηκωθούν και να καθίσουν γρήγορα σε μια καρέκλα ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πτώσεων, καταγμάτων και επαναλαμβανόμενων νοσηλειών.

Πρόκειται για παράγοντες που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και περιορίζουν τη λειτουργικότητα, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οργανισμό και αυξάνοντας εν τέλει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Στη νέα μελέτη, όπως αναφέρει η Daily Mail, οι ερευνητές ζήτησαν από σχεδόν 2.000 ηλικιωμένους να καθίσουν σε μια καρέκλα και να σηκωθούν ξανά με τα ισχία και τα γόνατα πλήρως τεντωμένα. Στη συνέχεια, τους ζητήθηκε να επαναλάβουν τη διαδικασία όσες περισσότερες φορές μπορούσαν μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.

Ο αριθμός των επαναλήψεων που θεωρείται «χαμηλός» διαφέρει ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Για παράδειγμα, ένας άνδρας ηλικίας 60 έως 64 ετών αναμένεται να μπορεί να ολοκληρώσει 14 επαναλήψεις μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, ενώ ένας άνδρας ηλικίας 90 έως 94 ετών θεωρείται ότι έχει «χαμηλή δύναμη καθίσματος-όρθωσης» αν δεν μπορεί να ολοκληρώσει τουλάχιστον επτά.

Οι συμμετέχοντες με χαμηλή επίδοση στο τεστ είχαν έως και διπλάσιο κίνδυνο θανάτου μέσα στη δεκαετή περίοδο παρακολούθησης της μελέτης σε σύγκριση με όσους είχαν υψηλότερες επιδόσεις. Παράλληλα, οι πιθανότητες εμφάνισης ορθοπεδικών προβλημάτων, όπως κάταγμα ισχίου, αυξάνονταν έως και τρεις φορές στις γυναίκες, οι οποίες είναι πιο επιρρεπείς στα κατάγματα λόγω της απώλειας οστικής πυκνότητας που συνοδεύει την εμμηνόπαυση.

Επιπλέον, τα άτομα με χαμηλές επιδόσεις στο τεστ χρειάζονταν μεγαλύτερη παραμονή στο νοσοκομείο μετά από μια πτώση.

Γιατί το «τεστ της καρέκλας» είναι κομβικό

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το τεστ των 30 δευτερολέπτων μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση της μυϊκής δύναμης των ηλικιωμένων χωρίς την ανάγκη ακριβού ή δυσπρόσιτου εξοπλισμού, εντοπίζοντας προβλήματα πριν προκληθεί ένας σοβαρός τραυματισμός.

Οι ηλικιωμένοι έχουν πιο αδύναμα οστά και μυς, γεγονός που καθιστά πιο πιθανό μια πτώση να προκαλέσει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα που απαιτούν νοσηλεία.

Η νοσηλεία, με τη σειρά της, αυξάνει την πιθανότητα επιπλοκών λόγω ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, δηλαδή καταστάσεις που το εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα των ηλικιωμένων δυσκολεύεται περισσότερο να αντιμετωπίσει.

Πώς έγινε η έρευνα για το «τεστ της καρέκλας»

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Sports and Health Science, εξέτασε 1.876 άτομα άνω των 65 ετών, εκ των οποίων το 56% ήταν γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 75 έτη.

Οι ερευνητές του Toledo Study for Healthy Aging στην Ισπανία χώρισαν τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες: όσους είχαν χαμηλή δύναμη στο τεστ καθίσματος-όρθωσης και όσους είχαν φυσιολογική. Για τους άνδρες, το όριο ήταν 2,5 watt ανά κιλό σωματικού βάρους και για τις γυναίκες 2,01 watt ανά κιλό. Περίπου το 57% των συμμετεχόντων βρέθηκε κάτω από αυτά τα όρια.

Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν ετησίως για συνολικά 10 χρόνια, με τους ερευνητές να καταγράφουν νοσηλείες ή θανάτους.

Τι έδειξε η έρευνα για το «τεστ της καρέκλας»

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες με χαμηλές επιδόσεις είχαν περίπου διπλάσιο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με όσες βρίσκονταν εντός φυσιολογικών ορίων, ενώ οι άνδρες είχαν αυξημένο κίνδυνο κατά 57%.

Επιπλέον, οι γυναίκες με χαμηλές επιδόσεις είχαν 3,2 φορές περισσότερες πιθανότητες να υποστούν κάταγμα ισχίου και 29% περισσότερες πιθανότητες να νοσηλευτούν κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης σε σχέση με όσες είχαν καλύτερες επιδόσεις.

Στους άνδρες, η χαμηλή δύναμη συνδεόταν περισσότερο με τις πτώσεις παρά με συγκεκριμένα κατάγματα.

Κατά τους ετήσιους ελέγχους, οι άνδρες με χαμηλές επιδόσεις στο τεστ είχαν 73% περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν πτώση κατά το προηγούμενο έτος και 86% μεγαλύτερη πιθανότητα να αναφέρουν οποιοδήποτε είδος κατάγματος.

Οι γυναίκες τείνουν να χάνουν οστική πυκνότητα ταχύτερα από τους άνδρες λόγω των ορμονικών αλλαγών κατά την εμμηνόπαυση, γεγονός που καθιστά τα ισχία τους ιδιαίτερα ευάλωτα σε περίπτωση πτώσης.

Πώς να κάνετε το «τεστ της καρέκλας»

Για να κάνετε μόνοι σας το τεστ, οι ερευνητές προτείνουν τη χρήση μιας τυπικής καρέκλας ύψους περίπου 43 εκατοστών χωρίς μπράτσα, ενός χρονομέτρου και ενός ακόμη ατόμου που θα επιβλέπει για λόγους ασφαλείας και θα μετρά τις επαναλήψεις.

Συστήνουν να κάθεστε προς την μπροστινή άκρη της καρέκλας με την πλάτη ίσια, τα πέλματα επίπεδα στο πάτωμα και τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος. Μόλις ξεκινήσει το χρονόμετρο, πρέπει να σηκώνεστε πλήρως όρθιοι και να κάθεστε ξανά όσες περισσότερες φορές μπορείτε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.

Η ερευνητική ομάδα προτείνει επίσης τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής Power Frail για τον υπολογισμό της βαθμολογίας με βάση τις επαναλήψεις, το ύψος και το βάρος.