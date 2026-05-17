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Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας αποτελούμενη από τους 1) Ιωάννη Σμυρλή, Γενικό Διευθυντή ως Πρόεδρο και τους 1) Χρήστο Καπετάνο, βουλευτή Λαρίσης, Ευτυχία Αδηλίνη Γραμματέας Παλαιών Στελεχών, Θεοπίστη Κρυσταλλίδου Γραμματέας Εθελοντισμού και Γεώργιο Κατσαούνο, σύμβουλος προέδρου, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα Κυριακή 17 Μάϊου 2026 προκειμένου να επικυρώσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Η ψηφοφορία που διεξήχθη σε 30 εκλογικά τμήματα, ολοκληρώθηκε ομαλά.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ξεκίνησε η διαλογή των ψήφων:
Ψήφισαν      1683 
Λευκά-Άκυρα :                                               4
Έγκυρα ψηφοδέλτια                         1659 

Ο κάθε υποψήφιος έλαβε συνολικά:

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣΨΗΦΟΙΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
1ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ714ΝΑΙ
2ΒΗΣΣΑΡΑΚΗ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ702ΝΑΙ
3ΣΙΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ)694ΝΑΙ
4ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ690ΝΑΙ
5ΔΗΓΚΑΣ ΑΓΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ681ΝΑΙ
6ΤΣΙΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ673ΝΑΙ
7ΚΑΣΕΡΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ669ΝΑΙ
8ΛΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ662ΝΑΙ
9ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ658ΝΑΙ
10ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ)655ΝΑΙ
11ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ649ΝΑΙ
12ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ640ΝΑΙ
13ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ625ΝΑΙ
14ΜΠΕΝΟΣ ΚΙΜΩΝ611ΝΑΙ
15ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ597ΝΑΙ
16ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ590ΝΑΙ
17ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ557ΝΑΙ
18ΣΤΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ510ΝΑΙ
19ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ504ΝΑΙ
20ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ501ΝΑΙ
21ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΜΑΡΙΟΣ)487ΝΑΙ
22ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ424ΝΑΙ
23ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ413ΝΑΙ
24ΤΣΙΑΓΚΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ396ΝΑΙ
25ΜΙΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ395ΝΑΙ
26ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ392ΝΑΙ
27ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ386ΝΑΙ
28ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ378ΝΑΙ
29ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ351ΝΑΙ
30ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ)348ΝΑΙ
31ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ340ΝΑΙ
32ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ339ΝΑΙ
33ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ315ΝΑΙ
34ΜΑΙΜΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ314ΝΑΙ
35ΜΑΓΓΑΝΑ ΟΛΓΑ307ΝΑΙ
36ΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ299ΝΑΙ
37ΞΙΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ291ΝΑΙ
38ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ287ΝΑΙ
39ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ279ΝΑΙ
40ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ278ΝΑΙ
41ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ277ΝΑΙ
42ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ260ΝΑΙ
43ΣΑΝΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ259ΝΑΙ
44ΓΟΥΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ257ΝΑΙ
45ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ254ΝΑΙ
46ΤΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ251ΝΑΙ
47ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ250ΝΑΙ
48ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ248ΝΑΙ
49ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ244ΝΑΙ
50ΡΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ242ΝΑΙ
51ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ242ΝΑΙ
52ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ236ΝΑΙ
53ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ228ΝΑΙ
54ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ227ΝΑΙ
55ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ223ΝΑΙ
56ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ222ΝΑΙ
57ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ221ΝΑΙ
58ΚΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ221ΝΑΙ
59ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ219ΝΑΙ
60ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ218ΝΑΙ
61ΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ217ΝΑΙ
62ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ217ΝΑΙ
63ΜΠΙΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ214ΝΑΙ
64ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ208ΝΑΙ
65ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ205ΝΑΙ
66ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ205ΝΑΙ
67ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ204ΝΑΙ
68ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ202ΝΑΙ
69ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ201ΝΑΙ
70ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ197ΝΑΙ
71ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ197ΝΑΙ
72ΖΑΧΑΡΙΑ ΙΟΛΗ-ΘΕΟΔΟΤΗ195ΝΑΙ
73ΜΑΝΙΚΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ195ΝΑΙ
74ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ195ΝΑΙ
75ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ194ΝΑΙ
76ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ191ΝΑΙ
77ΠΑΓΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ189ΝΑΙ
78ΦΟΥΡΦΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ188ΝΑΙ
79ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ186ΝΑΙ
80ΤΣΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ185ΝΑΙ
81ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ181ΝΑΙ
82ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ181ΝΑΙ
83ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ181ΝΑΙ
84ΧΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ181ΝΑΙ
85ΛΑΛΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ179ΝΑΙ
86ΚΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ179ΝΑΙ
87ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ178ΝΑΙ
88ΣΚΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ178ΝΑΙ
89ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ177ΝΑΙ
90ΣΑΚΑΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ175ΝΑΙ
91ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ175ΝΑΙ
92ΣΟΥΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ175ΝΑΙ
93ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ175ΝΑΙ
94ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ174ΝΑΙ
95ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ173ΝΑΙ
96ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ172ΝΑΙ
97ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ170ΝΑΙ
98ΒΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ169ΝΑΙ
99ΓΚΑΤΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ168ΝΑΙ
100ΜΠΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ168ΝΑΙ
101ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ167ΝΑΙ
102ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ167ΝΑΙ
103ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ165ΝΑΙ
104ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ164ΝΑΙ
105ΤΖΙΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ163ΝΑΙ
106ΝΙΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ162ΝΑΙ
107ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ162ΝΑΙ
108ΚΑΦΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ159ΝΑΙ
109ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ156ΝΑΙ
110ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ155ΝΑΙ
111ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ155ΝΑΙ
112ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ154ΝΑΙ
113ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ152ΝΑΙ
114ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ151ΝΑΙ
115ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ151ΝΑΙ
116ΒΡΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ150ΝΑΙ
117ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ149ΝΑΙ
118ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ149ΝΑΙ
119ΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ146ΝΑΙ
120ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ145ΝΑΙ
121ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ142ΝΑΙ
122ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ142ΝΑΙ
123ΦΛΙΝΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ140ΝΑΙ
124ΠΑΛΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ139ΝΑΙ
125ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ136ΝΑΙ
126ΑΛΕΞΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΕΣΣΑ)135ΝΑΙ
127ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ134ΝΑΙ
128ΣΑΝΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ133ΝΑΙ
129ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ131ΝΑΙ
130ΠΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ131ΝΑΙ
131ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ128 
132ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ128ΝΑΙ
133ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ127ΝΑΙ
134ΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ126ΝΑΙ
135ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ126 
136ΒΩΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ125 
137ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ124 
138ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ121 
139ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ121 
140ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ120 
141ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ119ΝΑΙ
142ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΣΤΩΡ117 
143ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ115ΝΑΙ
144ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)114 
145ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ111 
146ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ110ΝΑΙ
147ΠΡΟΚΟΒΑ-ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ110ΝΑΙ
148ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ109 
149ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ108ΝΑΙ
150ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)107ΝΑΙ
151ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ106ΝΑΙ
152ΔΡΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ105 
153ΓΕΡΟΓΙΩΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ105 
154ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ103ΝΑΙ
155ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ102 
156ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ101ΝΑΙ
157ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ99ΝΑΙ
158ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ99 
159ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ98ΝΑΙ
160ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΚΟΝΤΙΖΑ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ97ΝΑΙ
161ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ97 
162ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ96 
163ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ95ΝΑΙ
164ΚΟΠΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ95 
165ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ95 
166ΑΥΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ91ΝΑΙ
167ΝΕΓΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ91 
168ΖΑΒΕΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ91 
169ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ90 
170ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΡΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ89ΝΑΙ
171ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ88ΝΑΙ
172ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ87 
173ΟΛΑΣΟΓΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ86ΝΑΙ
174ΤΡΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ86 
175ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ85 
176ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ83 
177ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ80 
178ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΦΑΝΗ78 
179ΚΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ76 
180ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΜΑΝΙΑ74 
181ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΛΑΟΥΡΑ (ΠΩΛΑ)73 
182ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ73 
183ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ72 
184ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ69 
185ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΘΑ66 
186ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ66 
187ΕΡΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ64 
188ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ62 
189ΚΟΣΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ62 
190ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ61 
191ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ61 
192ΓΟΥΣΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ60 
193ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ59 
194ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ)58 
195ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ58 
196ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ58 
197ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ57 
198ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ55 
199ΒΑΛΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ48 
200ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ45 
201ΚΑΡΑΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ44 
202ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ)43 
203ΠΑΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ43 
204ΣΤΟΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ42 
205ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ41 
206ΡΟΤΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ38 
207ΘΕΟΔΩΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ37 
208ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ35 
209ΒΟΙΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ35 
210ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ33 
211ΣΙΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ31 
212ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ29 
213ΓΚΑΖΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ26 
214ΞΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ)24 