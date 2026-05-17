Δύο αεροσκάφη EA-18G Growler συνετρίβησαν σήμερα μετά από σύγκρουση εν πτήσει κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης «Gunfighter Skies» στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Mountain Home στο Αϊντάχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι τέσσερις πιλότοι εκτινάχθηκαν με ασφάλεια.

Τα δύο αεροσκάφη συμμετείχαν στην αεροπορική επίδειξη «Gunfighters» στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Mountain Home, περίπου 50 μίλια νοτιοανατολικά του Μπόιζι, όταν συνετρίβησαν, όπως μετέδωσε το KTVB.

Φωτογραφίες από τον τόπο του συμβάντος δείχνουν έναν τεράστιο στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό μετά τη συντριβή, η οποία συνέβη τη δεύτερη ημέρα της αεροπορικής επίδειξης.

Δείτε βίντεο