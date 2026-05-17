Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός κοντράρονται στην Allwyn Arena για την τελευταία αγωνιστική των play off και το σκορ είναι 0-1 μετά το γκολ του Ροντινέι στο 41′.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στη 2η θέση και στο +2 από τον ΠΑΟΚ, οπότε θέλουν μόνο νίκη για να είναι σίγουροι ότι θα εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League και έχουν πάρει το προβάδισμα.

Στο 41′, έπειτα από λάθος του Πινέδα, ο Ποντένσε πήρε τη μπάλα και την έδωσε στον Ροντινέι, ο οποίος με διαγώνιο σουτ βρήκε δίχτυα για το 0-1, πετυχαίνοντας ακόμη ένα γκολ στα play off.