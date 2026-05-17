Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης στα Χανιά, όταν μία 65χρονη τουρίστρια από τη Γερμανία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να συνεχίσει τη διαδρομή της και κάλεσε σε βοήθεια.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τέσσερα οχήματα, 13 πυροσβέστες και μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν την τραυματισμένη γυναίκα και προχώρησαν στην ασφαλή απομάκρυνση και μεταφορά της από το φαράγγι.

Στη συνέχεια, η 65χρονη παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο της παρείχε τις πρώτες βοήθειες.