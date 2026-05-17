Με πέντε αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της 37ης αγωνιστικής της Serie A, με την Ρόμα να δείχνει πως είναι το «αφεντικό» της πόλης επικρατώντας με 2-0 της Λάτσιο.

Οι Ρωμαίοι πήραν το «τρίποντο» με δύο γκολ του Μαντσίνι στο 40′ και 66′ της αναμέτρησης και έφτασαν στους 70 βαθμούς. Η Λάτσιο από την πλευρά της με την ήττα αυτή έμεινε οριστικά εκτός Ευρώπης.

Από εκεί και πέρα, η Μίλαν νίκησε εκτός έδρας με 2-1 την Τζένοα, ενώ η Νάπολι επικράτησε με 3-0 επίσης εκτός έδρας της Πίζας.

Η Κόμο νίκησε με 1-0 εντός έδρας την Πάρμα και παραμείνει σε απόσταση βολής από την 4η θέση, ενώ η Γιουβέντους με γκολ του Εντούρ και του Μαντράγκορα ηττήθηκε στην έδρας της με 0-2 από την Φιορεντινα.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής

Γιουβέντους-Φιορεντίνα 0-2

Κόμο-Πάρμα 1-0

Πίζα-Νάπολι 0-3

Ρόμα-Λάτσιο 2-0

Τζένοα-Μίλαν 1-2

Ίντερ-Βερόνα (16:00)

Αταλάντα-Μπολόνια (19:00)

Κάλιαρι-Τορίνο (21:45)

Ουντινέζε-Κρεμονέζε (21:45)

Σασουόλο-Λέτσε (21:45)