Βίντεο από το φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Σάββα Αρώνη, μετά τη λήξη στο δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακού στους τελικούς της Stoiximan Basket League, ανέβασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα social media.

Στις τάξεις των «πράσινων» επικρατεί οργή για τον προπονητή των «ερυθρόλευκων» και τη συμπεριφορά του τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα όσο και μετά τη λήξη, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ να ανεβάζει βίντεο στο Instagram, στο οποίο ακούγονται όσα ειπώθηκαν έξω από τα αποδυτήρια λίγο πριν ο Μπαρτζώκας πάει στη Flash Interview.

Στο βίντεο ακούγεται ο προπονητής του Ολυμπιακού να λέει «μ@@@α γ@@@ω το σπίτι σας», με τον Αρώνη να απαντάει «μίλα καλύτερα, ε;» και τον Μπαρτζώκα να συνεχίζει: «Όχι δεν μιλάω καλύτερα, να βγάλεις τον σκασμό, βγάλε τον σκασμό».

«Να σέβεσαι την ομάδα, και εμάς μας βρίζουν», λέει αμέσως μετά ο Αρώνης και ο Μπαρτζώκας απαντάει: «Στα α@@@ μου».

Το σχόλιο του Γιαννακόπουλου για όσα ακούγονται στο βίντεο είναι το εξής…

«Κανείς δεν είδε τίποτα Λεπενιώτη; Ο ευγενής προπονητής του Ολυμπιακού προς τον Σάββα Αρώνη που 35 χρόνια δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα σε κανέναν. Ο βαθύπλουτος αριστερός με γλώσσα πεζοδρομίου του λιμανιού.

Απαραίτητη διεξαγωγή του επόμενου αγώνα χωρίς την παρουσία ανθρώπου που όπου πάει βρίζει και επιτίθεται σε Παναγίες, παιδιά, γυναίκες και ό,τι άλλο υπάρχει. Και βέβαια, απολαμβάνει την ασυλία τουλάχιστον βουλευτή».