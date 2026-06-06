Βίντεο που δείχνει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να βρίζει προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού της Stoiximan Basket League, ανέβασε ο Ολυμπιακός στα social media.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-1 την Παρασκευή (5/6) νικώντας με 68-58 στο Telecom Center Athens, το παιχνίδι όμως… συνεχίζεται μέσω ανακοινώσεων, βίντεο και αναρτήσεων στα social media.

Ο Γιαννακόπουλος και η πράσινη ΚΑΕ ανέβασαν το βίντεο με τις ύβρεις του Γιώργου Μπαρτζώκα προς τον Σάββα Αρώνη, στέλεχος του Παναθηναϊκού, για να απαντήσουν οι «ερυθρόλευκοι» με το δικό τους βίντεο.

Σε αυτό, φαίνεται ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ να βρίζει προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγώνα της σειράς των τελικών, με το κλίμα να είναι εντελώς τοξικό όπως πάντα όταν έρχεται η ώρα των τελικών του πρωταθλήματος.