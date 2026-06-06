Με ανακοίνωσή του ο Παναθηναϊκός ενημερώνει πως προχώρησε σε καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Νίκου Λεπενιώτη, γενικού διευθυντή του Ολυμπιακού, για όσα είπαν και έκαναν στον δεύτερο τελικό της Stoiximan Basket League.

Για ακόμη μία χρονιά οι τελικοί του πρωταθλήματος γίνονται μέσα σε κλίμα τοξικότητας, με την πράσινη ΚΑΕ να αναφέρει τα εξής σε ανακοίνωσή της…

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του ΜΔΟ ΕΣΑΚΕ για τον ήδη έκπτωτο καταδικασθέντα Ν. Λεπενιώτη σχετικά με τους συκοφαντικούς του ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γένει δυσφήμηση του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού, Γ. Μπαρτζώκα, ο οποίος φερόμενος αφιονισμένα αποκαλεί αγράμματα μ…ανα φιλάθλους, καθυβρίζει ιστορικό μας στέλεχος – υπόδειγμα, μπαίνει μες στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς απευθυνόμενους σε αυτούς χωρίς να τον καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας. Τέλος η ανοχή».

Μετά το τέλος του δεύτερου τελικού του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, εξήλθε του αγωνιστικού χώρου υβρίζοντας χυδαία τους φίλους του Παναθηναϊκού λέγοντας συγκεκριμένα: «Αγράμματα μουνόπ@ν@ γ@μώ το σπίτι σας»!



Στην παραίνεση του… pic.twitter.com/K2qF8l984P — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 6, 2026