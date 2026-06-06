Την προσεχή Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών της Ρόδου, ο 49χρονος, που κατηγορείται ότι βίαζε επανειλημμένα τη νύφη του. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η 33χρονη νύφη του κατήγγειλε ότι οι βιασμοί της από τον 49χρονο ξεκίνησαν πριν από χρόνια, ήδη από την αρχή του γάμου της το 2013.

Όπως κατέθεσε στις Αρχές η καταγγέλλουσα, φοβόταν να προσφύγει το προηγούμενο διάστημα στη Δικαιοσύνη, καθώς ο κακοποιητής πεθερός της την απειλούσε ότι θα χάσει την επιμέλεια των παιδιών της. Μάλιστα, η 33χρονη κατέθεσε στις Αρχές σκληρό δίσκο με οπτικοακουστικό υλικό όπου φαίνεται να καταγράφηκε ένας από τους βιασμούς.

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική» της Ρόδου, ο 30χρονος σύζυγος ενημερώθηκε από φίλο του για βίντεο που αναρτήθηκε στα social media και στο οποίο ο 49χρονος φαίνεται να αγγίζει την 33χρονη.

Ο 49χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και τις αποδίδει σε οικογενειακές αντιπαραθέσεις. Υποστηρίζει ακόμα ότι είχε βοηθήσει τον γιο του και τη νύφη του, προσφέροντάς τους σπίτι και οικονομική βοήθεια.