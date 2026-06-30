Αλλάζει από αύριο 1η Ιουλίου το τοπίο στις ηλεκτρονικές αγορές από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος ειδικός εισαγωγικός δασμός για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ.

Η νέα επιβάρυνση, ύψους 3 ευρώ για κάθε διαφορετικό είδος προϊόντος που περιλαμβάνεται στην αποστολή, αυξάνει το τελικό κόστος για εκατομμύρια καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές μέσω πλατφορμών όπως η Temu και η Shein.

Με εγκύκλιό της η ΑΑΔΕ διευκρινίζει τον τρόπο εφαρμογής του νέου καθεστώτος, τις περιπτώσεις επιστροφής του δασμού, αλλά και όσα εξακολουθούν να ισχύουν για τον ΦΠΑ.

Οι βασικές αλλαγές

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει η ΑΑΔΕ:

Από την 1η Ιουλίου 2026 εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης νέοι δασμολογικοί κανόνες για ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες. Οι ρυθμίσεις αφορούν αποκλειστικά ιδιώτες καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών.

Θεσπίζεται ειδικός εισαγωγικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου από χώρα εκτός ΕΕ.

Η χρέωση δεν επιβάλλεται ανά δέμα αλλά ανά διαφορετικό προϊόν. Έτσι, εάν μια αποστολή περιλαμβάνει βιβλίο, σημειωματάριο και στυλό, ο συνολικός δασμός ανέρχεται σε 9 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και τυχόν άλλων επιβαρύνσεων. Αντίθετα, δύο πανομοιότυπα σημειωματάρια θεωρούνται ένα είδος και επιβαρύνονται με συνολικό δασμό 3 ευρώ.

Το μεταβατικό αυτό καθεστώς θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028. Από την 1η Ιουλίου 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό σύστημα, με τον εισαγωγικό δασμό να καθορίζεται από τη δασμολογική κατηγορία κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία ή τον τρόπο αγοράς.

Την καταβολή του ειδικού δασμού στις τελωνειακές αρχές αναλαμβάνει ο διασαφιστής της εισαγωγής, δηλαδή η ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο πωλητής, η μεταφορική εταιρεία ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής.

Πότε επιστρέφεται ο δασμός