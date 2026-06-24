Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2026 σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιβάλλεται νέος ειδικός εισαγωγικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το μέτρο αφορά αποκλειστικά ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών καταναλωτών μέσω πλατφορμών e-commerce, δηλαδή αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα και πλατφόρμες που αποστέλλουν προϊόντα από χώρες εκτός ΕΕ, όπως τα Temu, Shein.

Ποιον αφορά ο νέος δασμός

Ο νέος δασμός αφορά αγαθά αξίας έως 150 ευρώ που αγοράζονται ηλεκτρονικά από τρίτες χώρες.

Στην πράξη, το μέτρο επηρεάζει αγορές από δημοφιλείς πλατφόρμες εκτός ΕΕ, όπως πλατφόρμες τύπου Temu και Shein, όταν τα προϊόντα αποστέλλονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, παρέχονται διευκρινίσεις και αναλυτικές οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων κανόνων από τους εμπλεκόμενους φορείς και τις τελωνειακές αρχές.

3 ευρώ ανά είδος και όχι ανά δέμα

Η βασική αλλαγή είναι ότι η επιβάρυνση των 3 ευρώ δεν υπολογίζεται ανά δέμα, αλλά ανά διαφορετικό είδος προϊόντος.

Αυτό σημαίνει ότι ένα πακέτο που περιέχει διαφορετικά προϊόντα μπορεί να επιβαρυνθεί με περισσότερα από 3 ευρώ.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα της ΑΑΔΕ, αν ένα δέμα περιέχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, πρόκειται για τρία διαφορετικά είδη. Σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται δασμός 9 ευρώ συνολικά, δηλαδή 3 ευρώ ανά είδος, στον οποίο προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις.

Αντίθετα, αν ένα δέμα περιλαμβάνει δύο πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, αυτά θεωρούνται ένα είδος και επιβάλλεται συνολικός δασμός 3 ευρώ.

Ποιος καταβάλλει τον δασμό

Ο ειδικός εισαγωγικός δασμός καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής.

Αυτός μπορεί να είναι, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής, η ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο πωλητής, η μεταφορική εταιρεία ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται για την ορθή τελωνειακή διαχείριση των εισαγόμενων αγαθών και την ενιαία εφαρμογή του μέτρου σε όλα τα κράτη-μέλη.

Τι ισχύει για τις επιστροφές προϊόντων

Σε περίπτωση απλής επιστροφής προϊόντος λόγω υπαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή δεν επιστρέφεται.

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να επιστραφεί ο δασμός, σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία.

Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν τα προϊόντα αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιστροφή του καταβληθέντος δασμού μπορεί να γίνει μέσω των προβλεπόμενων τελωνειακών διαδικασιών.

Το μέτρο είναι μεταβατικό

Όπως τονίζει η ΑΑΔΕ, ο νέος ειδικός εισαγωγικός δασμός αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028.

Από την 1η Ιουλίου 2028, ο εισαγωγικός δασμός θα υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.

Τι δεν αλλάζει με τον ΦΠΑ

Η εφαρμογή του νέου δασμού δεν επηρεάζει τις ισχύουσες διαδικασίες απόδοσης του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών.

Συγκεκριμένα, ο ΦΠΑ εξακολουθεί να καταβάλλεται είτε κατά την αγορά του προϊόντος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όταν χρησιμοποιείται το σύστημα Import One Stop Shop, είτε κατά τον τελωνισμό του προϊόντος από τον καταναλωτή, όταν εφαρμόζονται οι Ειδικές Ρυθμίσεις ή το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Με άλλα λόγια, ο νέος δασμός λειτουργεί παράλληλα με τον ΦΠΑ και δεν τον αντικαθιστά.

Δεν επηρεάζονται αγορές εντός Ελλάδας ή ΕΕ

Οι νέες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις αγορές και αποστολές αγαθών που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το μέτρο αφορά αποκλειστικά εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και για αγαθά αξίας έως 150 ευρώ.