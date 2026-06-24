Παρά την αισιοδοξία που δημιούργησε στις αγορές η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, το ευρώ υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους.

Το ευρωπαϊκό νόμισμα αναμενόταν να φτάσει τα 1,20 δολάρια φέτος, όμως υποχώρησε κατά 2,6% μέχρι στιγμής αυτό το μήνα στα 1,135 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδό του από τις αρχές Ιουνίου του 2025.

Αναλυτές της Wall Street τόνισαν ότι η πτώση σημειώθηκε καθώς η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την αποκατάσταση της ροής πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ μετριάζει τη σοβαρότητα ενός πληθωριστικού σοκ που είχε ήδη ωθήσει την ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια δανεισμού.

Τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι η τρίμηνη περίοδος των αυξημένων τιμών της ενέργειας είχε αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να διστάζουν να επιστρέψουν στις ανοδικές τους τοποθετήσεις στο ευρώ που είχαν υιοθετήσει από τις αρχές του έτους.

«Η οικονομία της Ευρωζώνης έχει επιβραδυνθεί ως αντίδραση στο σοκ των τιμών της ενέργειας», δήλωσε στους Financial Times ο Lee Hardman, ανώτερος οικονομολόγος συναλλάγματος στην MUFG.

«Ο συνδυασμός της πιο αργής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη και των χαμηλότερων τιμών της ενέργειας συμβάλλει στην ελάφρυνση της πίεσης που ασκείται στην ΕΚΤ να προχωρήσει σε περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τους FT, το ευρώ ενισχύθηκε σημαντικά έναντι του δολαρίου στις αρχές του έτους, επωφελούμενο από την απώλεια ενδιαφέροντος των επενδυτών για το δολάριο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρούσε σε μια σειρά πολιτικών κινήσεων που τότε περιγράφονταν ως «χαοτικές και αυθόρμητες».

Ωστόσο, το δολάριο ανέκαμψε, ενώ το ευρώ υπέστη πτώση, μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν και απειλούσαν να εμποδίσουν την ανάπτυξη στις ευρωπαϊκές χώρες που εισάγουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας.

Οι επενδυτές αντιδρούν πλέον στα σημάδια οικονομικής επιβράδυνσης. Οι δείκτες των υπευθύνων προμηθειών που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη για τη ζώνη του ευρώ έδειξαν συρρίκνωση της δραστηριότητας, ενώ η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία δεν απαιτούσαν «πιο δυναμική πολιτική αντίδραση σε αυτό το στάδιο», μετά την πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων.