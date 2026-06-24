Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ορκίστηκε σήμερα ο Γιάννης Στουρνάρας ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας εξαετούς θητείας του στην ηγεσία της κεντρικής τράπεζας.

Η ανανέωση της θητείας του κ. Στουρνάρα είχε ανακοινωθεί στα τέλη του προηγούμενου μήνα, ενώ αυτή είναι η τρίτη φορά που αναλαμβάνει επισήμως τα καθήκοντα του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.