Το οριστικό φινάλε της μακράς και σπουδαίας πορείας του στο ελληνικό τραγούδι προσδιόρισε χρονικά ο Μανώλης Μητσιάς, ξεκαθαρίζοντας τους λόγους που τον οδηγούν στην άμεση αποχώρηση από την ενεργό δράση. Εμφανιζόμενος μαζί με τον γιο του, Μίλτο, στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Τετάρτη 24 Ιουνίου, ο σπουδαίος ερμηνευτής προχώρησε σε μια δήλωση που ξάφνιασε το κοινό.

«Πλησιάζει η στιγμή που θα σταματήσω το τραγούδι. Δεν θέλω να με προλάβει καμία κακή στιγμή, ούτε να με λυπηθεί ο κόσμος, να πουν “α Μάνο πώς έγινες ο καημένος”. Θα το κάνω και πολύ σύντομα. Σε έναν χρόνο το πολύ θα έχω τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μανώλης Μητσιάς.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την άμεση και χιουμοριστική αντίδραση του γιου του, ο οποίος σχολίασε: «Νομίζω ότι βιάζεσαι. Έχω κι άλλα τραγούδια να σου δώσω», συμπληρώνοντας ωστόσο σε πιο σοβαρό τόνο: «Όταν νιώσει ότι δεν τραγουδάει όπως θέλει, θα σταματήσει».

Οι σπουδές, τα εμπόδια και η αμοιβαία εκτίμηση

Στη διάρκεια της κοινής τους παρουσίας, πατέρας και γιος ανέλυσαν τη σχέση τους, με τον ερμηνευτή να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν επιθυμούσε να δει τον γιο του να ακολουθεί το ίδιο επαγγελματικό μονοπάτι, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τη μόρφωση.

«Κάποια εποχή ήθελα πρώτα να σπουδάσει, να πάρει ένα πτυχίο, να ζει αξιοπρεπώς και το τραγούδι περιμένει. Τα γράμματα δεν περιμένουν», σημείωσε ο Μανώλης Μητσιάς.

Όταν η κουβέντα έφτασε στα στοιχεία του χαρακτήρα που εκτιμά ο ένας στον άλλον, ο ερμηνευτής στάθηκε στην οργάνωση και τη σοβαρότητα του Μίλτου:

«Θαυμάζω τη μεθοδικότητά του, τον προγραμματισμό που έχει μέσα στο μυαλό του και διεκπεραιώνει τα πράγματα, δεν είναι επιπόλαιος. Αυτό θαυμάζω εγώ».

Από την πλευρά του, ο Μίλτος Μητσιάς υπογράμμισε την αντοχή και την προσήλωση του πατέρα του στις καλλιτεχνικές του αξίες, παρά τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς.

«Δεν έπεσε ποτέ, δεν λύγισε ποτέ, γιατί η ποιοτική μουσική δεν πουλάει πάντα, όπως ξέρετε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι κοινές αναμνήσεις και η συγκίνηση για το τσιγάρο

Η συζήτηση έκλεισε με τις πιο έντονες στιγμές που έχουν ζήσει μαζί. Ο Μανώλης Μητσιάς ξεχώρισε τις κοινές τους αποδράσεις, αναφέροντας ότι οι καλύτερες αναμνήσεις του συνδέονται με τα ταξίδια τους στην Αμερική και στο Άγιο Όρος.

Αντίθετα, η πιο χαραγμένη στιγμή στο μυαλό του γιου του ήταν μια καθαρά προσωπική και οικογενειακή νίκη, η οποία αφορούσε την υγεία του πατέρα του. Όπως εξομολογήθηκε ο Μίλτος Μητσιάς, θα θυμάται πάντα τη στιγμή που ζήτησε από τον πατέρα του να κόψει το τσιγάρο, με δάκρυα στα μάτια, και εκείνος το έκανε.