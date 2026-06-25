Η ΑΕΚ και το Περιστέρι εξασφάλισαν την απευθείας συμμετοχή στους ομίλους και ο Προμηθέας με τον Κολοσσό θα είναι στα προκριματικά του Basketball Champions League, το οποίο θα έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον τη νέα σεζόν καθώς η ομάδα που θα το κατακτήσει θα εξασφαλίσει θέση στο NBA Europe.

Συνολικά 30 ομάδες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξασφάλισαν θέση στην κανονική περίοδο της 11ης σεζόν του Basketball Champions League, ενώ οι δύο τελευταίες θέσεις θα προκύψουν από τα προκριματικά τουρνουά, στα οποία θα συμμετάσχουν 24 σύλλογοι.

Σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή, 61 ομάδες υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής έως την καταληκτική ημερομηνία της 19ης Ιουνίου.

Η νέα σεζόν θα περιλαμβάνει συνολικά 16 πρωταθλήτριες ομάδες των εθνικών πρωταθλημάτων, εκ των οποίων οι εννέα θα βρίσκονται απευθείας στην κανονική περίοδο: η Άλμπα Βερολίνου (Γερμανία), η Σπαρτάκ (Σερβία), η Νίμπουρκ (Τσεχία), η Τσίμπονα (Κροατία), οι Τζάιαντς Αντβερπς (Βέλγιο), η Σομπατέλι (Ουγγαρία), η Πόρτο (Πορτογαλία), η Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) και η Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν).

Από τις 30 ομάδες που μπαίνουν απευθείας στους ομίλους, τρεις θα κάνουν το ντεμπούτο τους στη διοργάνωση: η Παρντούμπιτσε (Τσεχία), η Τραμπζονσπόρ (Τουρκία) και η Πόρτο (Πορτογαλία).

Επιστροφή στο Basketball Champions League πραγματοποιούν οι πρώην πρωταθλητές Τέλεκομ Βόννης, καθώς και οι ομάδες που έχουν συμμετάσχει σε Final Four της διοργάνωσης, Μπάμπεργκ, Περιστέρι, Στρασμπούρ, Μούρθια και Τζάιαντς Αντβερπς.

Η ΑΕΚ παραμένει η μοναδική ομάδα που έχει συμμετάσχει και στις 11 διοργανώσεις του Basketball Champions League από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.

Οι 30 ομάδες της κανονικής περιόδου

Πρωταθλήτρια της περσινής διοργάνωσης είναι η Ρίτας Βίλνιους (Λιθουανία), η οποία θα υπερασπιστεί τον τίτλο της απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, μεταξύ των οποίων οι Χοβεντούτ Μπανταλόνα, Μούρθια, Μπιλμπάο και Ουνικάχα από την Ισπανία, οι Άλμπα Βερολίνου, Μπάμπεργκ και Βόννη από τη Γερμανία, οι Ναντέρ, Σολέ και Στρασμπούρ από τη Γαλλία, αλλά και οι ελληνικές ΑΕΚ και Περιστέρι.

Αναλυτικά οι ομάδες της Regular Season:

Ρίτας Βίλνιους (Λιθουανία)

Μπανταλόνα (Ισπανία)

Μούρθια (Ισπανία)

Μπιλμπάο (Ισπανία)

Ουνικάχα (Ισπανία)

Άλμπα Βερολίνου (Γερμανία)

Μπάμπεργκ (Γερμανία)

Τέλεκομ Βόννης (Γερμανία)

Γιουβέντους (Λιθουανία)

Ναντέρ 92 (Γαλλία)

Σολέ (Γαλλία)

Στρασμπούρ (Γαλλία)

ΑΕΚ (Ελλάδα)

Περιστέρι (Ελλάδα)

Τραμπζονσπόρ (Τουρκία)

Γαλατασαράι (Τουρκία)

Νίμπουρκ (Τσεχία)

Παρντούμπιτσε (Τσεχία)

Σπαρτάκ (Σερβία)

Τσίμπονα (Κροατία)

Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)

Ρέτζιο Εμίλια (Ιταλία)

Βαρέζε (Ιταλία)

Ιγκοκέα (Βοσνία-Ερζεγοβίνη)

Μπνέι Χερτσλίγια (Ισραήλ)

Χάποελ Χολόν (Ισραήλ)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Φάλκο Σομπατέλι (Ουγγαρία)

Τζάιαντς Αντβέρπης (Βέλγιο)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Ελληνικό ενδιαφέρον και στα προκριματικά

Η ελληνική παρουσία στη διοργάνωση ενισχύεται από τον Προμηθέα Πάτρας και τον Κολοσσό Ρόδου, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στα προκριματικά τουρνουά διεκδικώντας μία από τις δύο εναπομείνασες θέσεις της κανονικής περιόδου.

Οι δύο ελληνικοί σύλλογοι εντάσσονται στο γκρουπ των 16 ομάδων της κατηγορίας «Country Representation 2», μαζί με ομάδες όπως η Μανίσα, η Μπρεογάν, η Μπενφίκα, η Ράστα Βέχτα και η Βιέννη.

Αναλυτικά οι ομάδες του συγκεκριμένου γκρουπ:

Βιέννη (Αυστρία)

Οπάβα (Τσεχία)

Τζίκι Βαρσοβίας (Πολωνία)

Βίρτσμπουργκ (Γερμανία)

Λάιονς Γενεύης (Ελβετία)

Μανίσα (Τουρκία)

Κολοσσός Ρόδου (Ελλάδα)

Λαντάου Λάιονς (Αζερμπαϊτζάν)

Μάντσεστερ Μπάσκετμπολ (Μεγάλη Βρετανία)

Προμηθέας Πάτρας (Ελλάδα)

Ρίλσκι Σπορτίστ (Βουλγαρία)

Ρίο Μπρεογάν (Ισπανία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Ράστα Βέχτα (Γερμανία)

Ρίγα (Λετονία)

Ντενιζλί (Τουρκία)

Τα προκριματικά τουρνουά θα διεξαχθούν από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η κανονική περίοδος του Basketball Champions League θα αρχίσει στις 6 Οκτωβρίου.

Η κλήρωση τόσο της Regular Season όσο και των προκριματικών θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουλίου στο «Patrick Baumann House of Basketball» στο Μιέ της Ελβετίας και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του επίσημου καναλιού της διοργάνωσης στο YouTube.