Συλλογή που περιλαμβάνει μερικούς από τους σπανιότερους δίσκους στον κόσμο πωλείται σε δημοπρασία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Μάρτιν Χιους, διευθυντής του οίκου δημοπρασιών Wessex Auction Rooms στο Γουιλσάιρ θα διαθέσει προς πώληση αντικείμενα από τη μουσική συλλογή καλλιτεχνών και του ιμπρεσάριου, υπεύθυνου δημόσιων σχέσεων και ανάπτυξης καλλιτεχνών σε δισκογραφικές εταιρείες, Τόνι Κάλντερ.

Ο Κάλντερ, σύμφωνα με το BBC, συνεργάστηκε με μουσικούς θρύλους, συμπεριλαμβανομένων των Beatles και του Ροντ Στιούαρτ.

Ο Μάρτιν Χιους τόνισε ότι πιστεύει ότι στη συλλογή υπάρχουν οι σπανιότεροι δίσκοι στον κόσμο.

Η δημοπρασία θα περιλαμβάνει επίσης δίσκους που δεν έχουν κυκλοφορήσει ποτέ, συλλεκτικά αντικείμενα του Ντέιβιντ Μπόουι, δοκιμαστικές εκδόσεις των Pink Floyd και διαφημιστικές κυκλοφορίες, σύμφωνα με ΑΠΕ

Ο Κάλντερ είχε αναλάβει να δημιουργήσει μια στρατηγική για την πώληση εκατομμυρίων δίσκων για τους Beatles. Η πρώτη του αποστολή ήταν το «πώς θα φέρει το ντεμπούτο single των Beatles στις αίθουσες χορού και θα το κάνει επιτυχία» διευκρίνισε ο διευθυντής του οίκου δημοπρασιών.

Ήταν επίσης μάνατζερ των Rolling Stones μαζί με τον Άντριου Λουγκ Όνταμ.

Οι δίσκοι που πωλούνται κυκλοφόρησαν από την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία, Immediate, που ίδρυσε ο Κάλντερ.

Η εταιρεία ήταν βραχύβια αφού επηρεάστηκε από οικονομικές δυσκολίες αμέσως μετά την ίδρυσή της.

Ξεχωριστή θέση στη συλλογή κατέχει ένα πρωτότυπο αντίγραφο του Would You Believe, άλμπουμ του 1968 του τραγουδοποιού Μπίλι Νίκολς, το οποίο παραγγέλθηκε από την Immediate ως βρετανική απάντηση στο κλασικό Pet Sounds των Beach Boys και περιλάμβανε όλα τα μέλη των Small Faces.

Μόνο 100 αντίτυπα του άλμπουμ κυκλοφόρησαν για διαφημιστικούς σκοπούς. Δεν έφτασε ποτέ στη λιανική πώληση μετά την πτώχευση της Immediate.

«Δεν έχω ξαναπιάσει ποτέ αντίτυπο του “Would You Believe” του Μπίλι Νίκολς και ξέρω ότι δεν θα ξαναπιάσω ποτέ. Για τους σοβαρούς συλλέκτες δίσκων, οι ευκαιρίες να αποκτήσουν ένα αντίτυπο απλά δεν υπάρχουν» είπε ο Χιους.