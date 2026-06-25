Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση ομηρίας στη Λάρισα, με πρωταγωνιστή έναν 50χρονο που συνελήφθη, καθώς φέρεται να κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο κατηγορούμενος κρατούσε τσεκούρι και δοχείο με εύφλεκτο υλικό, απειλώντας τη γυναίκα, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, συνολικής διάρκειας περίπου 41 λεπτών, ο 50χρονος εμφανίζεται να κρατά το τσεκούρι και το μπιτόνι, επαναλαμβάνοντας ότι είναι αποφασισμένος να βάλει φωτιά στο σπίτι. Παράλληλα, φέρεται να δίνει συνεχώς εντολές στην πρώην σύζυγό του να μετακινείται μέσα στην κατοικία και στη βεράντα.

Πολύωρες διαπραγματεύσεις με την ΕΛΑΣ

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ, διαπραγματευτής, η Πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς υπήρχε φόβος ότι ο 50χρονος θα πραγματοποιούσε τις απειλές του.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν πολύωρες διαπραγματεύσεις μαζί του, προσπαθώντας να κερδίσουν χρόνο και να αποτρέψουν οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, του πρότειναν ακόμη και να πιουν μαζί καφέ, ενώ τον διαβεβαίωναν ότι κανείς δεν επρόκειτο να τον αιφνιδιάσει.

Ο 50χρονος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, επέμενε ότι ήθελε να δει ενώπιόν του συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, θεωρώντας πως είχαν ευθύνη για αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία του με τα παιδιά του.

Μάλιστα, κατόπιν δικού του αιτήματος, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με εισαγγελική λειτουργό, χωρίς όμως αυτό να οδηγήσει άμεσα σε αλλαγή της στάσης του.

Είχε παραβιάσει περιοριστικούς όρους

Η δραματική υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε όταν ο 50χρονος εισέβαλε στην κατοικία της πρώην συζύγου του, παραβιάζοντας περιορισμούς που είχαν επιβληθεί σε βάρος του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, απειλούσε ότι θα πυρπολήσει το σπίτι, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Έπειτα από πολύωρη επιχείρηση, ο 50χρονος πείστηκε τελικά να παραδοθεί, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Αναβλήθηκε η δίκη

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, όπου η συνήγορος της πρώην συζύγου του ζήτησε τη λήψη μέτρων προστασίας για την εντολέα της.

Ο ίδιος, ενώπιον του δικαστηρίου, υποστήριξε ότι η γυναίκα δεν κινδυνεύει από εκείνον, λέγοντας: «Θα έδινα και την καρδιά μου για να ζήσει εκείνη και εγώ να πεθάνω».

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Ιουνίου, ενώ στον 50χρονο ορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης.

Μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.