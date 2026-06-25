Μια ανείπωτη τραγωδία που προκαλεί παγκόσμιο αποτροπιασμό εκτυλίχθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου ένα τρίχρονο κοριτσάκι άφησε την τελευταία του πνοή από οξεία αναιμία που προκλήθηκε από εκτεταμένη μόλυνση από ψείρες και ακραία παραμέληση. Η άτυχη Τζόισλιν Αν Ντιλέφσκι εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο γεμάτο σκουπίδια διαμέρισμα των γονιών της, Μάθιου και Σαμάνθα Ντιλέφσκι, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης έως τεσσάρων ετών, προκαλώντας την οργή του δικαστή.

Η κατάσταση στο σπίτι-τρώγλη ήταν τόσο αποκρουστική που το οίκημα κρίθηκε ακατάλληλο. Οι ερευνητές βρήκαν παράσιτα να περπατούν στο πρόσωπο και το κεφάλι του παιδιού, ενώ μια κατσαρίδα έπεσε από τον χειμωνιάτικο σκούφο του όταν του τον αφαίρεσαν.



Τα δόντια της μικρής ήταν ολοκληρωτικά μαύρα και σαπισμένα. Η χρόνια απώλεια αίματος από τις ψείρες προκάλεσε σοβαρή αναιμία, καταστρέφοντας την καρδιά και τα όργανά της, ενώ στο παιδί είχε χορηγηθεί λανθασμένα και ένα φάρμακο για την πίεση.

«Αποτύχατε ως γονιός», δήλωσε οργισμένος ο δικαστής Τζέιμς Ντέιβις απευθυνόμενος στον πατέρα. «Ολόκληρη η δουλειά σας ήταν να την κρατάτε ασφαλή. Ήταν ένα 3χρονο παιδί και αποτύχατε με τον πιο φρικτό τρόπο. Ήταν εντελώς εξαρτημένη από εσάς… Αυτό θα μπορούσε να είχε προληφθεί εντελώς και είναι ασύλληπτο, και θέλω να σκεφτείτε αυτό το γεγονός».



Οι δύο γονείς δήλωσαν ένοχοι για ανθρωποκτονία από εγκληματική αμέλεια.

Ο πατέρας ξέσπασε σε κλάματα στο δικαστήριο λέγοντας: «Εύχομαι απόλυτα να μην είχε συμβεί. Εύχομαι να είχα πεθάνει εγώ αντί για την κόρη μου. Αυτό σκέφτομαι ακόμα και σήμερα… Το σκέφτομαι συνεχώς. Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει. Εξακολουθώ να θέλω να πεθάνω για να είμαι μαζί της».



Η μητέρα καταδικάστηκε λίγες ημέρες αργότερα, με τον δικαστή να τονίζει: «Η κόρη σας υπέφερε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακόμη και τα άλλα παιδιά μπορούσαν να δουν ότι υπέφερε εξαιτίας της παραμέλησής σας. Είναι δώρο να έχεις παιδί. Είχατε πολλά παιδιά και όλα υπέφεραν στα χέρια σας».



Στην απολογία της, η ίδια ψέλλισε: «Ως μητέρα τους, είναι καθήκον μου να τα προστατεύω από το κακό και απέτυχα».



Το δικαστήριο απαγόρευσε στους γονείς κάθε επικοινωνία με τα άλλα τέσσερα παιδιά τους που επέζησαν μέχρι το έτος 2038, σύμφωνα με την New York Post.