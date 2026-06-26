Την προσεχή Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 18:00, όπως ανακοίνωσε η Super League θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη προέδρου και αναπληρωτή προέδρου στην διοργανώτρια αρχή του ποδοσφαίρου.

Σε αυτή την διαδικασία όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ο νυν πρόεδρος Βαγγέλης Μαρινάκης θα είναι και πάλι υποψήφιος για την προεδρία της Super League.

Έτσι, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού θα διεκδικήσει μία τέταρτη θητεία στην προεδρία της Super League, καθώς είχε εκλεγεί πρόεδρος το 2010-11, την διετία 2022-24 και την διετία 2024-26.

Στις προηγούμενες εκλογές, πριν δύο χρόνια, είχε θέσει υποψηφιότητα και ο Γιάννης Αλαφούζος και στην ψηφοφορία ο Βαγγέλης Μαρινάκης επικράτησε με 7-6.