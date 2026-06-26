Στο τέλος της αρχίζει να φτάνει η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026, καθώς επτά όμιλοι έχουν ολοκληρωθεί και έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο όσον αφορά τη «μάχη» για τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες που θα συνεχίσουν στους «32» της διοργάνωσης.

Οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει ήδη την παρουσία τους στην επόμενη φάση είναι η Σουηδία, το Εκουαδόρ και η Βοσνία.

Από εκεί και πέρα, η Παραγουάη είναι κοντά στο να «κλειδώσει» την παρουσία της καθώς έχει τέσσερις βαθμούς, ενώ στην αναμονή βρίσκονται οι Νότια Κορέα και Σκωτία, μετά τη νίκη της Σενεγάλης με 5-0 επί του Ιράκ.

Η βαθμολογία των 3ων των ομίλων είναι:

Σουηδία 4 (Προκρίθηκε)

Εκουαδόρ 4 (Προκρίθηκε)

Βοσνία 4 (Προκρίθηκε)

Παραγουάη 4

Σενεγάλη 3

Κροατία 3*

Νότια Κορέα 3

Αλγερία 3*

Σκωτία 3

Πράσινο Ακρωτήρι 2*

Βέλγιο 2*

ΛΔ Κονγκό 1*

*Έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.