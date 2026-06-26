Η φράση ότι η Ρωσική Εκκλησία λειτουργεί ως όχημα επιρροής σε περιοχές όπου το ρωσικό κράτος επιδιώκει μεγαλύτερη παρουσία δεν είναι υπερβολή. Είναι πλέον ένας από τους κεντρικούς άξονες για να κατανοήσει κανείς πώς η Μόσχα αντιλαμβάνεται την ισχύ της στον 21ο αιώνα.

Η Ρωσία δεν χρησιμοποιεί μόνο στρατό, ενέργεια, μισθοφορικά δίκτυα, διπλωματία, κρατικά μέσα ενημέρωσης και κυβερνοεπιχειρήσεις. Χρησιμοποιεί και τη θρησκεία. Όχι απλώς ως στοιχείο ταυτότητας, αλλά ως μηχανισμό πρόσβασης σε κοινωνίες, ελίτ, εκκλησιαστικές κοινότητες, διασπορές και πολιτικά ακροατήρια που είναι δεκτικά σε αφηγήματα περί «παράδοσης», «αντιδυτισμού», «πνευματικής ενότητας» και «προστασίας της Ορθοδοξίας».

Στο κέντρο αυτού του μηχανισμού βρίσκεται το Πατριαρχείο Μόσχας.

Δεν πρόκειται για επίθεση στη ρωσική ορθόδοξη πίστη ή στους εκατομμύρια πιστούς που ζουν την πνευματικότητά τους με ειλικρίνεια. Πρόκειται για ανάλυση του τρόπου με τον οποίο ένας ισχυρός εκκλησιαστικός θεσμός, στενά συνδεδεμένος με το ρωσικό κράτος, μετατρέπεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής.

Από την Ουκρανία έως την Αφρική, από τη Μολδαβία και τα Βαλκάνια έως τη Μέση Ανατολή, και από τις κοινότητες της ρωσικής διασποράς στη Δυτική Ευρώπη έως τη Λατινική Αμερική, η Ρωσική Εκκλησία κινείται συχνά εκεί όπου η Μόσχα θέλει να ανοίξει ή να διατηρήσει διαύλους επιρροής.

Η Εκκλησία δεν αντικαθιστά το κράτος. Το συμπληρώνει.

Η σύμπλευση Κρεμλίνου και Πατριαρχείου Μόσχας

Η σημερινή σχέση Κρεμλίνου και Ρωσικής Εκκλησίας βασίζεται σε μια ανταλλαγή νομιμοποίησης.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται ως υπερασπιστής της «ιστορικής Ρωσίας», της Ορθοδοξίας, της οικογένειας και των «παραδοσιακών αξιών». Ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος, από την άλλη, προσφέρει στο ρωσικό κράτος πνευματική γλώσσα, ιστορικό βάθος και ηθικό περίβλημα για πολιτικές επιλογές που συχνά είναι καθαρά γεωπολιτικές.

Το αποτέλεσμα είναι μια μορφή σύγχρονης «συμφωνίας» Εκκλησίας και κράτους: το κράτος προστατεύει, ενισχύει και προβάλει την Εκκλησία· η Εκκλησία στηρίζει το κράτος, εσωτερικά και διεθνώς, όταν το κράτος παρουσιάζει την πολιτική του ως αποστολή υπεράσπισης του ρωσικού πολιτισμού.

Αυτό φάνηκε με ιδιαίτερη ένταση μετά το 2022, όταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία παρουσιάστηκε όχι μόνο ως στρατιωτική επιχείρηση, αλλά ως σύγκρουση αξιών. Η Ουκρανία δεν αντιμετωπίστηκε απλώς ως ανεξάρτητο κράτος που αμφισβητεί τη ρωσική επιρροή. Παρουσιάστηκε ως τμήμα ενός ενιαίου «πνευματικού χώρου» που, κατά τη ρωσική αφήγηση, δεν πρέπει να αποκοπεί από τη Μόσχα.

Αυτή η ιδεολογική σύνδεση είναι κρίσιμη.

Διότι επιτρέπει στη Μόσχα να μετατρέπει τη γεωπολιτική επιδίωξη σε εκκλησιαστικό επιχείρημα. Η σφαίρα επιρροής βαφτίζεται «πνευματικός χώρος». Η κρατική διείσδυση εμφανίζεται ως «ποιμαντική μέριμνα». Η αντιδυτική ρητορική παρουσιάζεται ως υπεράσπιση της πίστης.

Το δόγμα του «ρωσικού κόσμου»

Η ιδεολογική βάση αυτής της στρατηγικής είναι το δόγμα του «ρωσικού κόσμου».

Ο «ρωσικός κόσμος» δεν είναι μόνο πολιτισμική αναφορά. Είναι πολιτικό σχήμα. Περιλαμβάνει τη ρωσική γλώσσα, τη ρωσική ιστορική μνήμη, την Ορθοδοξία, τη σοβιετική νοσταλγία, την αντίθεση στη Δύση και την ιδέα ότι η Μόσχα έχει ειδική ευθύνη για πληθυσμούς και περιοχές εκτός των συνόρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Αυτό το δόγμα λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο κράτος και την Εκκλησία. Το Κρεμλίνο το χρησιμοποιεί για να δικαιολογήσει πολιτική επιρροή σε πρώην σοβιετικές δημοκρατίες και σε χώρες όπου υπάρχουν ρωσόφωνες ή ορθόδοξες κοινότητες. Το Πατριαρχείο Μόσχας το μεταφράζει σε εκκλησιαστική και πνευματική γλώσσα.

Στην πράξη, η Ρωσική Εκκλησία προσφέρει κάτι που η κλασική διπλωματία δεν μπορεί πάντα να πετύχει: πρόσβαση σε κοινωνίες μέσα από τη γλώσσα της πίστης, της παράδοσης και της ταυτότητας.

Μια πρεσβεία μιλά με κυβερνήσεις. Μια Εκκλησία μιλά με κοινότητες.

Μπορεί να επηρεάσει ενορίες, ιερείς, τοπικούς παράγοντες, οικογένειες, σχολεία, φιλανθρωπικές δομές, διασπορές και κοινωνικά δίκτυα. Μπορεί να διαμορφώσει στάσεις χωρίς να εμφανίζεται ως πολιτικός μηχανισμός. Και αυτό την καθιστά πολύτιμη για ένα κράτος που επιδιώκει επιρροή σε βάθος χρόνου.

Ουκρανία: Το σημείο όπου η Εκκλησία έγινε ζήτημα κυριαρχίας

Η Ουκρανία είναι το πιο χαρακτηριστικό και πιο κρίσιμο παράδειγμα.

Η αντιπαράθεση δεν ξεκίνησε το 2022. Είχε ήδη βαθύ εκκλησιαστικό υπόβαθρο. Η απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να χορηγήσει αυτοκεφαλία στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας το 2019 αποτέλεσε στρατηγικό πλήγμα για τη Μόσχα, όχι μόνο εκκλησιαστικά, αλλά και γεωπολιτικά.

Για το Φανάρι, η αυτοκεφαλία ήταν πράξη θεραπείας ενός μακροχρόνιου εκκλησιαστικού προβλήματος και άσκηση κανονικής ευθύνης. Για τη Μόσχα, όμως, σήμαινε κάτι πολύ βαθύτερο: ότι η Ουκρανία μπορούσε να αποσυνδεθεί όχι μόνο πολιτικά, αλλά και πνευματικά από τη ρωσική επιρροή.

Η Ρωσική Εκκλησία αντέδρασε με διακοπή κοινωνίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και με συστηματική αμφισβήτηση του ρόλου της Κωνσταντινούπολης. Από εκείνη τη στιγμή, η σύγκρουση δεν αφορούσε μόνο το ποια Εκκλησία είναι κανονική στην Ουκρανία. Αφορούσε το ποιος έχει την πρωτοβουλία στην Ορθοδοξία: το κανονικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης ή η αριθμητικά και κρατικά ισχυρή Μόσχα.

Μετά τη ρωσική εισβολή, η σχέση Εκκλησίας και πολέμου έγινε ακόμη πιο εμφανής. Ο Πατριάρχης Κύριλλος δεν κράτησε στάση καθαρής απόστασης από τον πόλεμο. Αντιθέτως, η ρητορική του εντάχθηκε σε ένα πλαίσιο όπου η σύγκρουση παρουσιάζεται ως μάχη της Ρωσίας απέναντι σε μια ηθικά παρακμασμένη Δύση.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η δήλωσή του ότι η θυσία στρατιωτών στο πεδίο της μάχης μπορεί να «ξεπλύνει» αμαρτίες. Σε θεολογικό επίπεδο, τέτοια γλώσσα μετατρέπει τον πόλεμο από τραγωδία σε πνευματική αποστολή. Σε πολιτικό επίπεδο, προσφέρει ηθικό κίνητρο σε μια πολεμική εκστρατεία που έχει προκαλέσει τεράστια καταστροφή σε μια ορθόδοξη χώρα.

Η Ουκρανία δείχνει το βασικό μοτίβο: όπου η Ρωσία βλέπει απώλεια γεωπολιτικού ελέγχου, το Πατριαρχείο Μόσχας μιλά για απώλεια πνευματικού χώρου.

Η «ιεροποίηση» του πολέμου

Το 2024, το πλαίσιο έγινε ακόμη πιο καθαρό με το κείμενο του Παγκόσμιου Ρωσικού Λαϊκού Συμβουλίου, υπό την προεδρία του Πατριάρχη Κυρίλλου, στο οποίο ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας περιγράφηκε με όρους «ιερού πολέμου».

Η σημασία αυτής της διατύπωσης είναι τεράστια.

Όταν μια εκκλησιαστικά συνδεδεμένη δομή μιλά για «ιερό πόλεμο», δεν κάνει απλώς πολιτικό σχόλιο. Εντάσσει τη στρατιωτική δράση σε θεολογικό πλαίσιο. Παρουσιάζει τη Ρωσία ως δύναμη που υπερασπίζεται έναν πνευματικό πολιτισμό απέναντι σε εχθρικές δυνάμεις. Με αυτόν τον τρόπο, η αντιπαράθεση με την Ουκρανία και τη Δύση γίνεται όχι απλώς θέμα συνόρων, αλλά θέμα «σωτηρίας» του ρωσικού κόσμου.

Αυτό είναι επικίνδυνο για δύο λόγους.

Πρώτον, δυσκολεύει τον συμβιβασμό. Αν ένας πόλεμος παρουσιαστεί ως ιερή αποστολή, κάθε υποχώρηση μπορεί να εμφανιστεί ως πνευματική προδοσία.

Δεύτερον, μετατρέπει τη θρησκευτική ταυτότητα σε εργαλείο συσπείρωσης γύρω από το κράτος. Ο πιστός δεν καλείται απλώς να στηρίξει την πατρίδα του. Καλείται να δει την πολιτική του κράτους ως μέρος ενός πνευματικού αγώνα.

Εκεί ακριβώς βρίσκεται η μετάβαση από την Εκκλησία ως συνείδηση απέναντι στην εξουσία, στην Εκκλησία ως φορέα νομιμοποίησης της εξουσίας.

Αφρική: Το πιο καθαρό παράδειγμα εκκλησιαστικής επέκτασης

Αν η Ουκρανία είναι το ιδεολογικό και ιστορικό κέντρο της σύγκρουσης, η Αφρική είναι το πιο καθαρό παράδειγμα οργανωμένης εκκλησιαστικής επέκτασης της Μόσχας σε ξένη κανονική δικαιοδοσία.

Το 2019, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας αναγνώρισε την αυτοκεφαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας. Η Μόσχα απάντησε αρχικά διακόπτοντας την κοινωνία με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και στη συνέχεια προχώρησε σε πολύ πιο επιθετική κίνηση: τη δημιουργία Πατριαρχικής Εξαρχίας της Ρωσικής Εκκλησίας στην Αφρική το 2021.

Η κίνηση αυτή δεν ήταν απλώς εκκλησιαστική διαμαρτυρία. Ήταν είσοδος της Μόσχας σε ολόκληρη ήπειρο που παραδοσιακά ανήκει στην κανονική δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

Στην αρχική απόφαση, η Μόσχα έκανε λόγο για υποδοχή 102 κληρικών από οκτώ αφρικανικές χώρες. Μέσα στα επόμενα χρόνια, η ρωσική πλευρά παρουσίασε πολύ μεγαλύτερη εικόνα εξάπλωσης, με εκατοντάδες ενορίες και κοινότητες σε δεκάδες αφρικανικά κράτη.

Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο ο αριθμός. Είναι η μέθοδος.

Η Ρωσική Εκκλησία δεν πήγε στην Αφρική ως κλασική ιεραποστολή από το μηδέν. Σε πολλές περιπτώσεις επιχείρησε να προσελκύσει ήδη υπάρχοντες ορθόδοξους κληρικούς και κοινότητες που υπάγονταν στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας. Εκεί όπου οι τοπικοί ιερείς είχαν μικρούς πόρους, η Μόσχα μπορούσε να προσφέρει μισθούς, εκπαίδευση, υλική βοήθεια, υποτροφίες, εκκλησιαστική υποδομή και διεθνές κύρος.

Με απλά λόγια, η επιρροή δεν ασκείται μόνο με λόγια. Ασκείται με χρήμα, δίκτυα, σχέσεις και θεσμική στήριξη.

Γιατί η Αφρική ενδιαφέρει τη Μόσχα

Η εκκλησιαστική επέκταση στην Αφρική δεν μπορεί να διαβαστεί απομονωμένα από τη συνολική ρωσική στρατηγική στην ήπειρο.

Η Ρωσία τα τελευταία χρόνια έχει επιχειρήσει να ενισχύσει την παρουσία της σε χώρες όπως η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Μάλι, η Λιβύη, το Σουδάν, η Μπουρκίνα Φάσο, η Ουγκάντα, αλλά και σε κράτη με ενεργειακό, μεταλλευτικό ή στρατηγικό ενδιαφέρον. Τα εργαλεία της περιλαμβάνουν στρατιωτική συνεργασία, συμβούλους ασφαλείας, εταιρείες που συνδέθηκαν με το δίκτυο Wagner και αργότερα με ρωσικές κρατικές δομές, συμφωνίες για ορυκτά, πυρηνική ενέργεια, εξαγωγές όπλων και αντιδυτική ρητορική.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ρωσική Εκκλησία λειτουργεί ως πιο ήπιος αλλά βαθύς δίαυλος παρουσίας.

Στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπου η ρωσική επιρροή συνδέθηκε με υπηρεσίες ασφαλείας και πολιτική προστασία του καθεστώτος, η εκκλησιαστική παρουσία προσφέρει μια άλλη εικόνα: όχι μισθοφόροι και όπλα, αλλά πίστη, παράδοση και φιλανθρωπία.

Στην Ουγκάντα, που εμφανίζεται σε αναλύσεις ως σημαντικό σημείο της ρωσικής εκκλησιαστικής δραστηριότητας στην Ανατολική Αφρική, η Μόσχα επιδιώκει να οικοδομήσει δίκτυα σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη χριστιανικό υπόβαθρο και όπου το αφήγημα των «παραδοσιακών αξιών» έχει απήχηση.

Στην Κένυα και την Τανζανία, όπου υπάρχουν ήδη ορθόδοξες κοινότητες συνδεδεμένες με την Αλεξάνδρεια, η ρωσική στρατηγική δεν είναι απλώς ιεραποστολική. Είναι ανταγωνιστική. Στόχος είναι να αποσπαστούν κοινότητες από την ιστορική εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Αλεξάνδρειας και να ενταχθούν στο ρωσικό εκκλησιαστικό δίκτυο.

Στη Νότια Αφρική και στο Μαρόκο, όπου υπάρχουν ρωσικές διασπορικές κοινότητες, η Εκκλησία λειτουργεί περισσότερο ως μηχανισμός διατήρησης της ρωσικής ταυτότητας στο εξωτερικό.

Το σχήμα αλλάζει από χώρα σε χώρα. Η λογική παραμένει ίδια: όπου το ρωσικό κράτος θέλει παρουσία, η Εκκλησία μπορεί να δημιουργήσει κοινωνικά και πολιτισμικά ερείσματα.

Η Αφρική ως απάντηση στην Ουκρανία

Υπάρχει, όμως, και μια δεύτερη διάσταση.

Η ρωσική επέκταση στην Αφρική ήταν και μήνυμα προς τον ορθόδοξο κόσμο: όποιος αναγνωρίζει την ουκρανική αυτοκεφαλία μπορεί να πληρώσει κόστος.

Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας αναγνώρισε την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. Η Μόσχα απάντησε εισερχόμενη στην Αφρική. Άρα, η Ουκρανία εξήχθη ως εκκλησιαστική κρίση σε άλλη ήπειρο.

Αυτό δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο.

Αν μια Εκκλησία, με τη στήριξη ενός ισχυρού κράτους, μπορεί να δημιουργεί παράλληλες δομές σε ξένη κανονική επικράτεια επειδή διαφωνεί με μια απόφαση, τότε η Ορθοδοξία παύει να λειτουργεί με βάση την κανονική τάξη και αρχίζει να λειτουργεί με βάση τη δύναμη.

Η Αφρική, με αυτή την έννοια, δεν είναι περιφερειακό επεισόδιο. Είναι δοκιμή ενός νέου μοντέλου ρωσικής εκκλησιαστικής πολιτικής: όπου η Μόσχα διαφωνεί, μπαίνει. Όπου υπάρχουν αδύναμοι θεσμοί, προσφέρει πόρους. Όπου υπάρχουν αντιδυτικά αισθήματα, τα ντύνει με θρησκευτική γλώσσα.

Μολδαβία: Η Εκκλησία ως εκλογικός και γεωπολιτικός παράγοντας

Η Μολδαβία αποτελεί άλλο, εξίσου σημαντικό παράδειγμα. Εδώ το ζήτημα δεν είναι τόσο η δημιουργία νέας ρωσικής εκκλησιαστικής παρουσίας, όσο η αξιοποίηση μιας ήδη υπάρχουσας.

Η χώρα είναι βαθιά ορθόδοξη, με ισχυρή παρουσία της Μητρόπολης Μολδαβίας, που υπάγεται ιστορικά στο Πατριαρχείο Μόσχας. Ταυτόχρονα, υπάρχει η Μητρόπολη Βεσσαραβίας, συνδεδεμένη με το Πατριαρχείο Ρουμανίας. Η εκκλησιαστική διαίρεση αντανακλά βαθύτερο πολιτισμικό και γεωπολιτικό δίλημμα: Μόσχα ή Ευρώπη; Ρωσική επιρροή ή ρουμανική/ευρωπαϊκή ταυτότητα;

Τα τελευταία χρόνια, καθώς η πρόεδρος Μάγια Σάντου και η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση επιδιώκουν ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μολδαβία έχει γίνει πεδίο έντονης ρωσικής υβριδικής πίεσης: παραπληροφόρηση, χρηματοδότηση φιλορωσικών δικτύων, ενεργειακή πίεση, πολιτική αποσταθεροποίηση και εργαλειοποίηση της ταυτότητας.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Εκκλησία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Οι ιερείς δεν είναι απλώς θρησκευτικοί λειτουργοί. Σε αγροτικές περιοχές και μικρές κοινότητες έχουν κοινωνική επιρροή, προσωπική σχέση με τους πιστούς και πρόσβαση σε ακροατήρια που συχνά εμπιστεύονται περισσότερο τον εφημέριο από έναν πολιτικό ή έναν δημοσιογράφο.

Αναφορές για ταξίδια Μολδαβών ιερέων στη Ρωσία, δώρα, οικονομική ενίσχυση και δημιουργία δεκάδων καναλιών στο Telegram που διακινούσαν αντιευρωπαϊκά μηνύματα δείχνουν πώς η θρησκευτική εμπιστοσύνη μπορεί να μετατραπεί σε πολιτικό εργαλείο.

Το μήνυμα ήταν γνώριμο: η Ευρώπη παρουσιάζεται ως απειλή για την πίστη, την οικογένεια και την παράδοση· η Ρωσία εμφανίζεται ως φυσικός προστάτης της Ορθοδοξίας.

Αυτό δεν είναι απλώς θεολογική διαφωνία. Είναι παρέμβαση στην κατεύθυνση μιας χώρας.

Βαλκάνια: Η Ορθοδοξία ως γέφυρα αντιδυτικών αφηγημάτων

Στα Βαλκάνια, η ρωσική εκκλησιαστική επιρροή δεν λειτουργεί πάντα άμεσα μέσω του Πατριαρχείου Μόσχας. Συχνά λειτουργεί μέσω συγγενών αφηγημάτων, ιστορικών δεσμών, τοπικών Εκκλησιών και πολιτικών δικτύων.

Η Σερβία αποτελεί τον βασικό κόμβο. Η σχέση Ρωσίας και Σερβίας στηρίζεται σε τρία επίπεδα: σλαβική ταυτότητα, ορθόδοξη πίστη και κοινή αντιδυτική μνήμη, ιδίως λόγω του Κοσόβου και των νατοϊκών βομβαρδισμών του 1999.

Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ρωσικό όργανο. Έχει τη δική της ιστορία, κανονική υπόσταση και εθνικό βάρος. Ωστόσο, σε πολλά ζητήματα οι αφηγήσεις της Μόσχας και μέρους του σερβικού εκκλησιαστικού και πολιτικού χώρου συναντώνται: υπεράσπιση της Ορθοδοξίας, καχυποψία απέναντι στη Δύση, αντίθεση στην ανεξαρτησία του Κοσόβου, αρνητική στάση απέναντι στην ουκρανική αυτοκεφαλία, έμφαση στις «παραδοσιακές αξίες».

Στο Μαυροβούνιο, η Εκκλησία υπήρξε κεντρικός πολιτικός παράγοντας. Οι μεγάλες κινητοποιήσεις γύρω από τον νόμο για τη θρησκευτική περιουσία το 2019-2020 δεν ήταν μόνο θρησκευτικές. Συνδέθηκαν με την ταυτότητα του κράτους, τη σχέση του με τη Σερβία, την πορεία προς τη Δύση και τον ανταγωνισμό επιρροής στον χώρο της Ορθοδοξίας.

Η Ρωσία παρακολουθούσε και ενίσχυε, άμεσα ή έμμεσα, αφηγήματα που έβλεπαν το Μαυροβούνιο όχι ως πλήρως ανεξάρτητη δυτική χώρα, αλλά ως τμήμα ενός ευρύτερου σερβο-ορθόδοξου χώρου. Αυτό το αφήγημα έχει σαφείς ομοιότητες με τη λογική του «ρωσικού κόσμου»: η Εκκλησία γίνεται φορέας μιας υπερεθνικής πολιτισμικής ενότητας που αμφισβητεί τα κρατικά σύνορα και τις δυτικές επιλογές.

Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Republika Srpska αποτελεί σταθερό πεδίο ρωσικής επιρροής. Εκεί, η ορθόδοξη ταυτότητα, ο σερβικός εθνικισμός και η σχέση με τη Μόσχα συναντώνται με την πολιτική του Μίλοραντ Ντόντικ, ο οποίος συχνά εμφανίζεται ως συνομιλητής της Ρωσίας απέναντι στη Δύση.

Στη Βόρεια Μακεδονία, η ρωσική επιρροή εκδηλώθηκε κυρίως μέσω παραπληροφόρησης και αντιδυτικών αφηγημάτων γύρω από τη Συμφωνία των Πρεσπών και την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Η θρησκευτική διάσταση δεν ήταν πάντα κεντρική, αλλά εντασσόταν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο: η Δύση παρουσιάζεται ως δύναμη που αλλοιώνει ταυτότητες, ονόματα, ιστορίες και παραδόσεις.

Στα Βαλκάνια, η Ρωσία δεν χρειάζεται πάντα να ελέγχει θεσμούς. Αρκεί να ενισχύει αφηγήματα.

Μέση Ανατολή: Η Ρωσία ως «προστάτιδα των χριστιανών»

Στη Μέση Ανατολή, η Ρωσία χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια την εικόνα της ως δύναμης που προστατεύει τους χριστιανούς της περιοχής.

Η Συρία υπήρξε το πιο χαρακτηριστικό πεδίο. Η ρωσική στρατιωτική επέμβαση υπέρ του καθεστώτος Άσαντ παρουσιάστηκε από τη Μόσχα όχι μόνο ως γεωπολιτική στήριξη συμμάχου και μάχη κατά της τρομοκρατίας, αλλά και ως προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων απέναντι στον τζιχαντισμό.

Το αφήγημα αυτό βρήκε απήχηση σε τμήματα της διεθνούς χριστιανικής κοινής γνώμης. Πολλοί χριστιανοί στη Δύση, αλλά και στην Ανατολή, έβλεπαν με τρόμο την εξόντωση χριστιανικών πληθυσμών από ισλαμιστικές οργανώσεις. Η Ρωσία αξιοποίησε αυτόν τον φόβο για να εμφανιστεί ως σταθεροποιητική δύναμη.

Η Ρωσική Εκκλησία λειτούργησε σε αυτό το πλαίσιο ως πνευματικός πολλαπλασιαστής του κρατικού αφηγήματος. Η Μόσχα δεν παρουσιαζόταν μόνο ως στρατιωτικός παίκτης. Παρουσιαζόταν ως ιστορική ορθόδοξη δύναμη που επιστρέφει στη Μέση Ανατολή για να προστατεύσει τους χριστιανούς.

Όμως αυτή η εικόνα αποκρύπτει το βασικό πρόβλημα: η προστασία των χριστιανών δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο νομιμοποίησης αυταρχικών καθεστώτων, στρατιωτικών επεμβάσεων και γεωπολιτικών ανταλλαγών.

Στη Μέση Ανατολή, η θρησκεία λειτουργεί για τη Μόσχα ως γλώσσα πρόσβασης σε έναν χώρο όπου οι καθαρά ρωσικές επιδιώξεις – βάσεις, επιρροή, όπλα, ενέργεια, διπλωματική παρουσία – χρειάζονται ένα ευρύτερο ηθικό αφήγημα.

Δυτική Ευρώπη: Εκκλησίες, ακίνητα και διασπορά

Η ρωσική εκκλησιαστική επιρροή δεν περιορίζεται σε εμπόλεμες ζώνες ή αναδυόμενες ηπείρους. Υπάρχει και στη Δυτική Ευρώπη, κυρίως μέσω της διασποράς, της εκκλησιαστικής περιουσίας και της ιστορικής παρουσίας των Ρώσων εμιγκρέδων.

Η υπόθεση των ρωσικών ορθόδοξων ναών στη Νίκαια της Γαλλίας είναι χαρακτηριστική. Η Ρωσική Ομοσπονδία διεκδίκησε και πέτυχε τον έλεγχο σημαντικών ναών που είχαν συνδεθεί ιστορικά με τις κοινότητες των Λευκών Ρώσων εμιγκρέδων μετά την επανάσταση του 1917.

Η διεκδίκηση αυτή δεν είναι απλώς νομικό ζήτημα ιδιοκτησίας. Είναι πολιτική μνήμη. Η σημερινή Ρωσία εμφανίζεται ως κληρονόμος της τσαρικής Ρωσίας και επιχειρεί να ανακτήσει χώρους που έχουν συμβολικό και πνευματικό βάρος.

Μόλις τέτοια ακίνητα περνούν υπό ρωσικό κρατικό έλεγχο, μπορούν να δοθούν ή να συνδεθούν με το Πατριαρχείο Μόσχας. Έτσι, ένας χώρος που για δεκαετίες λειτουργούσε ως θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο της εξόριστης ρωσικής κοινότητας μπορεί να μετατραπεί σε κόμβο της σημερινής ρωσικής κρατικής-εκκλησιαστικής παρουσίας.

Αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε πιστούς ουκρανικής, γεωργιανής ή αντιπουτινικής ρωσικής καταγωγής, που δεν θέλουν να συνδέσουν τη λατρευτική τους ζωή με ένα Πατριαρχείο το οποίο στηρίζει ή νομιμοποιεί τη ρωσική πολιτική.

Στη Δυτική Ευρώπη, λοιπόν, η επιρροή δεν παίρνει τη μορφή ιεραποστολής. Παίρνει τη μορφή ελέγχου μνήμης, περιουσίας και διασπορικών δικτύων.

Βαλτική και Κωνσταντινούπολη: Η μάχη για τον ορθόδοξο χώρο

Στις χώρες της Βαλτικής, η ρωσική εκκλησιαστική επιρροή συνδέεται με το ζήτημα των ρωσόφωνων πληθυσμών και την ασφάλεια κρατών που έχουν ιστορική εμπειρία σοβιετικής κατοχής.

Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αρκετοί ορθόδοξοι κληρικοί και πιστοί σε χώρες όπως η Λιθουανία άρχισαν να αποστασιοποιούνται από τη Μόσχα, ιδίως λόγω της στάσης του Πατριάρχη Κυρίλλου υπέρ του πολέμου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εμφανίστηκε ως εναλλακτικός κανονικός πόλος για όσους δεν επιθυμούν να βρίσκονται υπό το Πατριαρχείο Μόσχας.

Αυτό εξηγεί και την ένταση των επιθέσεων εναντίον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Η Μόσχα αντιλαμβάνεται ότι όπου η Κωνσταντινούπολη προσφέρει εκκλησιαστική διέξοδο, μειώνεται η δυνατότητα του Πατριαρχείου Μόσχας να λειτουργεί ως μονοπώλιο εκπροσώπησης των ορθοδόξων ρωσικής ή μετασοβιετικής παράδοσης.

Η πρόσφατη ανακοίνωση των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου περιγράφει ακριβώς αυτή τη σύγκρουση ως μέρος μιας ρωσικής πληροφοριακής εκστρατείας εναντίον του Φαναρίου. Δεν είναι τυχαίο ότι η ρωσική κριτική στο Φανάρι δεν αφορά μόνο την Ουκρανία, αλλά επεκτείνεται στη Βαλτική, στο Μαυροβούνιο και σε κάθε περιοχή όπου η Μόσχα φοβάται απώλεια εκκλησιαστικής επιρροής.

Λατινική Αμερική: Μικρότερη εκκλησιαστική παρουσία, μεγαλύτερη συμβολική αξία

Στη Λατινική Αμερική, η Ρωσική Εκκλησία δεν έχει την ίδια αριθμητική βαρύτητα που αποκτά στην Αφρική ή την ίδια ιστορική εγγύτητα που έχει σε Μολδαβία και Βαλκάνια. Ωστόσο, η παρουσία της έχει ειδική συμβολική αξία. Η Ρωσία διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με χώρες όπως η Κούβα, η Βενεζουέλα και η Νικαράγουα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εκκλησία λειτουργεί ως στοιχείο πολιτιστικής και διασπορικής παρουσίας.

Στην Κούβα, η ρωσική ορθόδοξη παρουσία έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, με ναούς, επισκέψεις υψηλόβαθμων εκκλησιαστικών παραγόντων και συναντήσεις που εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των στενών σχέσεων Μόσχας-Αβάνας. Η συνάντηση του Πατριάρχη Κυρίλλου με τον Πάπα Φραγκίσκο στην Αβάνα το 2016 είχε επίσης δείξει ότι η Κούβα μπορούσε να λειτουργήσει ως ουδέτερο αλλά φιλορωσικά φιλικό σκηνικό για παγκόσμια θρησκευτική διπλωματία.

Στη Βενεζουέλα και σε άλλες χώρες της περιοχής, η ρωσική εκκλησιαστική παρουσία σχετίζεται περισσότερο με τη διασπορά και τη διατήρηση ρωσικής ταυτότητας. Παρ’ όλα αυτά, σε περιβάλλοντα όπου η Μόσχα καλλιεργεί αντιδυτικές συμμαχίες, ακόμη και μια περιορισμένη εκκλησιαστική παρουσία μπορεί να λειτουργήσει ως στοιχείο συνολικής μαλακής ισχύος.

Η Λατινική Αμερική δείχνει ότι η Εκκλησία δεν χρειάζεται να έχει μαζική παρουσία για να έχει αξία. Μερικές φορές αρκεί να υπάρχει ως σύμβολο: η Ρωσία δεν είναι μόνο στρατιωτικός ή ενεργειακός εταίρος· είναι και πολιτισμική-πνευματική δύναμη.

Οι μηχανισμοί επιρροής

Η ρωσική εκκλησιαστική επιρροή δεν λειτουργεί με έναν ενιαίο τρόπο. Προσαρμόζεται στο περιβάλλον.

Στην Ουκρανία, λειτουργεί μέσω της ιδέας του ενιαίου πνευματικού χώρου.

Στην Αφρική, μέσω προσέλκυσης κληρικών, δημιουργίας ενοριών, υλικής στήριξης και παράλληλων δικαιοδοσιών.

Στη Μολδαβία, μέσω του κύρους των ιερέων και της δυνατότητας να επηρεάζουν πολιτικές στάσεις σε κοινότητες με υψηλή εμπιστοσύνη στην Εκκλησία.

Στα Βαλκάνια, μέσω της ορθόδοξης και σλαβικής ταυτότητας, της μνήμης του ΝΑΤΟ, του Κοσόβου και της αντιδυτικής ρητορικής.

Στη Μέση Ανατολή, μέσω του αφηγήματος προστασίας των χριστιανών.

Στη Δυτική Ευρώπη, μέσω περιουσιών, διασποράς και δικτύων μνήμης.

Στη Λατινική Αμερική, μέσω συμβολικής παρουσίας σε χώρες όπου η Ρωσία έχει ήδη γεωπολιτικές συμμαχίες.

Τα μέσα είναι διαφορετικά. Η λογική είναι ίδια: η Εκκλησία λειτουργεί ως δίκτυο πρόσβασης, αφήγησης και νομιμοποίησης.

Η πληροφοριακή διάσταση

Η Ρωσική Εκκλησία δεν δρα μόνη της. Η δράση της εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πληροφοριακό οικοσύστημα.

Κρατικά μέσα, πρακτορεία όπως το TASS, ιστότοποι, blogs, κανάλια Telegram, θρησκευτικές σελίδες, ψευδοαναλυτές και δίκτυα επιρροής αναπαράγουν τις ίδιες βασικές ιδέες: το Φανάρι προκαλεί σχίσμα, η Ουκρανία διώκει την «κανονική Εκκλησία», η Δύση επιτίθεται στην Ορθοδοξία, η Ρωσία προστατεύει την παράδοση, η Μόσχα είναι ο φυσικός ηγέτης του ορθόδοξου κόσμου.

Αυτή η μέθοδος δεν στοχεύει πάντα στο να πείσει όλους. Στοχεύει στο να δημιουργήσει θόρυβο, σύγχυση και αμφιβολία.

Όταν το κοινό βομβαρδίζεται με αντικρουόμενα αφηγήματα, μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι «όλοι λένε ψέματα». Αυτό ακριβώς ευνοεί την προπαγάνδα. Διότι αν χαθεί η εμπιστοσύνη στην αλήθεια, κερδίζει εκείνος που έχει τον ισχυρότερο μηχανισμό διάδοσης.

Γιατί στοχοποιείται το Φανάρι

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στοχοποιείται επειδή είναι το κανονικό εμπόδιο στο σχέδιο μιας ρωσοκεντρικής Ορθοδοξίας.

Η Μόσχα μπορεί να έχει μεγαλύτερο αριθμό πιστών, ισχυρό κράτος, τεράστιους πόρους και παγκόσμιο μηχανισμό επιρροής. Δεν έχει όμως τον κανονικό ρόλο της Κωνσταντινούπολης ως Πρώτου Θρόνου της Ορθοδοξίας.

Γι’ αυτό η ρωσική στρατηγική δεν περιορίζεται στο να διαφωνεί με αποφάσεις του Φαναρίου. Επιχειρεί να αποδομήσει τον ίδιο τον θεσμό.

Η κατηγορία ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο επιδιώκει «παπικές» εξουσίες είναι κεντρική σε αυτή τη ρητορική. Στόχος είναι να εμφανιστεί η Κωνσταντινούπολη ως αυθαίρετη δύναμη, ώστε να απονομιμοποιηθεί ο ρόλος της σε ζητήματα αυτοκεφαλίας, προσφυγών και κανονικής τάξης.

Αν η Μόσχα πετύχει να παρουσιάσει το Φανάρι ως πρόβλημα, τότε μπορεί να εμφανίσει τον εαυτό της ως εναλλακτικό κέντρο βάρους της Ορθοδοξίας.

Αυτό είναι το βαθύτερο διακύβευμα.

Τι σημαίνει αυτό για την Ορθοδοξία

Η εργαλειοποίηση της Ρωσικής Εκκλησίας δεν αφορά μόνο τη Ρωσία, την Ουκρανία ή το Φανάρι. Αφορά ολόκληρη την Ορθοδοξία.

Αν γίνει αποδεκτό ότι μια Εκκλησία μπορεί να ακολουθεί τη γεωπολιτική στρατηγική ενός κράτους, να δημιουργεί παράλληλες δικαιοδοσίες, να επεμβαίνει σε άλλες ηπείρους ως απάντηση σε εκκλησιαστικές αποφάσεις, να χρησιμοποιεί την πίστη για να νομιμοποιεί πολέμους και να διακινεί κρατικά αφηγήματα, τότε η Ορθοδοξία μετατρέπεται σε πεδίο ισχύος.

Και όταν η Εκκλησία γίνεται πεδίο ισχύος, οι πιστοί παύουν να αντιμετωπίζονται ως πρόσωπα και γίνονται κοινότητες προς επιρροή.

Η πνευματική αποστολή υποχωρεί. Η κανονική τάξη υπονομεύεται. Η πίστη μετατρέπεται σε γεωπολιτική ταυτότητα.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι η Εκκλησία έχει δημόσιο λόγο. Οφείλει να έχει. Το πρόβλημα είναι όταν ο δημόσιος λόγος της παύει να ελέγχει την εξουσία και αρχίζει να την υπηρετεί.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν η Ρωσία έχει δικαίωμα να διατηρεί πνευματικούς δεσμούς με τους πιστούς της στο εξωτερικό. Προφανώς έχει. Το ερώτημα είναι αν αυτοί οι δεσμοί χρησιμοποιούνται για να υπηρετήσουν την Εκκλησία ή το κράτος. Και τα τελευταία χρόνια, από την Ουκρανία έως την Αφρική, η απάντηση γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αγνοηθεί.