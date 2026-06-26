Η σύγκρουση ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Ρωσία δεν είναι μια ακόμη εσωτερική εκκλησιαστική διαφωνία. Δεν αφορά μόνο την Ουκρανία, ούτε μόνο την απόφαση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου να χορηγήσει αυτοκεφαλία στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας τον Ιανουάριο του 2019.

Αφορά κάτι βαθύτερο: ποιος μπορεί να εγγυάται την κανονική τάξη στην Ορθοδοξία όταν αυτή τραυματίζεται, ποιος έχει την ευθύνη να θεραπεύει σχίσματα και ποιος επιχειρεί να μετατρέψει την Εκκλησία σε προέκταση κρατικής ισχύος.

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρέμβαση των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου έρχεται να περιγράψει όχι απλώς μια αντιπαράθεση, αλλά μια συντονισμένη πληροφοριακή εκστρατεία κατά του Φαναρίου. Μια εκστρατεία που, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, συνδυάζει κρατικούς μηχανισμούς, ρωσική διπλωματία, εκκλησιαστική ρητορική, μέσα ενημέρωσης, κοινωνικά δίκτυα και δίκτυα ψευδοαναλυτών.

Ο στόχος δεν είναι μόνο ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ως πρόσωπο. Είναι ο ίδιος ο θεσμός του Οικουμενικού Θρόνου.

Η αυτοκεφαλία της Ουκρανίας ως αφετηρία της σύγκρουσης

Η απόφαση του Φαναρίου να χορηγήσει αυτοκεφαλία στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας αποτέλεσε σημείο καμπής.

Για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επρόκειτο για άσκηση μιας ιστορικής και κανονικής ευθύνης: να αντιμετωπιστεί ένα εκκλησιαστικό τραύμα που επί δεκαετίες παρέμενε ανοιχτό στην Ουκρανία.

Για τη Μόσχα, όμως, η Ουκρανία δεν ήταν ποτέ μόνο εκκλησιαστικό ζήτημα. Ήταν κομμάτι της ρωσικής ιστορικής αφήγησης, του δόγματος του «ρωσικού κόσμου» και της προσπάθειας να διατηρηθεί επιρροή σε μια χώρα που επιχειρεί να αποκοπεί από τη ρωσική πολιτική και πνευματική κηδεμονία.

Γι’ αυτό και η αντίδραση του Πατριαρχείου Μόσχας ήταν τόσο σκληρή. Μετά την αυτοκεφαλία, η Μόσχα διέκοψε την κοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και άρχισε να αμφισβητεί ανοιχτά τον ιδιαίτερο ρόλο της Κωνσταντινούπολης στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Από εκείνη τη στιγμή, η διαφωνία πέρασε σε άλλο επίπεδο. Δεν ήταν πλέον μόνο το ερώτημα αν η Ουκρανία δικαιούται αυτοκεφαλία. Ήταν το ερώτημα αν το Φανάρι έχει την κανονική αρμοδιότητα να τη χορηγήσει.

Η Μόσχα δεν αμφισβητεί μόνο μια απόφαση – αμφισβητεί έναν θεσμό

Η ουσία της ρωσικής στάσης βρίσκεται εδώ.

Η Μόσχα δεν περιορίζεται στο να διαφωνεί με την απόφαση για την Ουκρανία. Επιχειρεί να αποδομήσει την ίδια τη θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως Πρώτου Θρόνου της Ορθοδοξίας.

Το επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι η Κωνσταντινούπολη δήθεν διεκδικεί «παπικές» εξουσίες μέσα στην Ορθοδοξία. Πρόκειται για μια εύκολη, αλλά παραπλανητική κατηγορία. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν ισχυρίζεται ότι διοικεί όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες ως υπερεξουσία. Ο ρόλος του δεν είναι εξουσιαστικός με τη δυτική έννοια. Είναι διακονικός, κανονικός και συντονιστικός.

Η Ορθοδοξία δεν έχει πάπα. Έχει όμως κανονική τάξη. Και στην τάξη αυτή, η Κωνσταντινούπολη έχει ιστορικά αναγνωρισμένο ρόλο ως Πρώτος Θρόνος, με ιδιαίτερη ευθύνη για την ενότητα, τις προσφυγές και την απονομή αυτοκεφαλίας όταν οι συνθήκες το απαιτούν.

Αυτό ακριβώς επιχειρεί να ακυρώσει η Μόσχα: όχι απλώς μια πράξη του 2019, αλλά τη θεσμική μνήμη της Ορθοδοξίας.

Η ρωσική πληροφοριακή μηχανή

Η αντιπαράθεση δεν διεξάγεται μόνο με θεολογικά ή κανονικά κείμενα.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι η επίθεση κατά του Φαναρίου έχει χαρακτηριστικά σύγχρονης πληροφοριακής επιχείρησης. Η ρωσική κρατική πρακτική της χειραγώγησης και παρέμβασης στο πληροφοριακό περιβάλλον, γνωστή διεθνώς ως Foreign Information Manipulation and Interference, δεν περιορίζεται σε πολεμικά ή πολιτικά θέματα. Επεκτείνεται και στο θρησκευτικό πεδίο.

Το μοντέλο είναι γνωστό: πρώτα παράγεται ένα αφήγημα από κρατικό ή θεσμικό κέντρο. Στη συνέχεια αναπαράγεται από κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μετά περνά σε ιστοσελίδες, blogs, Telegram κανάλια, λογαριασμούς στα social media, ψευδοσχολιαστές και πρόθυμους «ειδικούς». Τελικά, η ίδια κατηγορία εμφανίζεται παντού, μέχρι να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση ότι αποτελεί ευρεία και αυθόρμητη άποψη.

Δεν χρειάζεται να πειστεί όλος ο κόσμος. Αρκεί να μπερδευτεί. Αρκεί να δημιουργηθεί αμφιβολία. Αρκεί να θολώσει η διάκριση ανάμεσα στην ιστορική κανονική τάξη και στην πολιτική κατασκευή της Μόσχας.

Αυτός είναι ο μηχανισμός της προπαγάνδας: δεν αντικαθιστά πάντα την αλήθεια με ένα συνεκτικό ψέμα. Συχνά τη σκεπάζει με τόση φασαρία, ώστε να κουράζεται όποιος προσπαθεί να τη διακρίνει.

Η εμφάνιση Κυρίλλου δίπλα στον Λαβρόφ

Αποκαλυπτική ήταν η δημόσια παρέμβαση του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου τον Απρίλιο του 2026, στο κτίριο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Η εικόνα είχε από μόνη της πολιτικό βάρος: ο επικεφαλής της Ρωσικής Εκκλησίας, μέσα στον χώρο της ρωσικής διπλωματίας, δίπλα στον άνθρωπο που εκφράζει την εξωτερική πολιτική του Κρεμλίνου, να επιτίθεται στον ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Κύριλλος παρουσίασε τις ειδικές ευθύνες του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ως δήθεν «ξένη» διδασκαλία προς την Ορθοδοξία. Υποστήριξε ότι η ιδέα πως το Φανάρι έχει αρμοδιότητα να παρεμβαίνει για την επίλυση εκκλησιαστικών διαφορών συνιστά παραβίαση της κανονικής τάξης.

Όμως η πραγματικότητα είναι αντίστροφη.

Το Πατριαρχείο Μόσχας δεν υπερασπίζεται εδώ μια παλαιά ορθόδοξη ισορροπία. Επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία της κανονικής τάξης με βάση τις ανάγκες της ρωσικής κρατικής στρατηγικής.

Η τοποθέτηση Κυρίλλου δεν μπορεί να διαβαστεί αποκομμένη από το σκηνικό της. Όταν εκφέρεται μέσα στο ρωσικό ΥΠΕΞ, δίπλα στον Λαβρόφ, παύει να είναι απλώς εκκλησιαστική γνώμη. Γίνεται μέρος της πολιτικής γραμμής της Μόσχας.

Η Χαλκηδόνα, οι προσφυγές και η αυτοκεφαλία

Ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου δεν είναι πρόσφατη επινόηση. Η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος στη Χαλκηδόνα, το 451, αναγνώρισε στον θρόνο της Κωνσταντινούπολης ιδιαίτερες ευθύνες σε ζητήματα εκκλησιαστικής τάξης και προσφυγών. Από εκεί αντλείται το κανονικό υπόβαθρο του ρόλου που διαδραμάτισε ιστορικά η Κωνσταντινούπολη όταν Εκκλησίες ή ιεράρχες προσέφευγαν σε αυτήν για την επίλυση διαφορών.

Η αυτοκεφαλία, επίσης, δεν είναι άγνωστη πρακτική ούτε αυθαίρετη πολιτική πράξη. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει χορηγήσει αυτοκεφαλία σε σειρά Εκκλησιών: στη Ρωσία, στη Σερβία, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στη Γεωργία, στην Ελλάδα, στην Πολωνία, στην Αλβανία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία.

Η Ουκρανία δεν είναι εξαίρεση εκτός ιστορίας. Είναι συνέχεια μιας παράδοσης.

Αυτό είναι και το σημείο που ενοχλεί περισσότερο τη Μόσχα. Διότι αν γίνει δεκτό ότι η Κωνσταντινούπολη είχε κανονική αρμοδιότητα να χορηγήσει αυτοκεφαλία στην Ουκρανία, τότε καταρρέει το αφήγημα ότι το Φανάρι ενήργησε ως πολιτικό εργαλείο ξένων δυνάμεων.

Όταν οι μυστικές υπηρεσίες κάνουν «θεολογία»

Το πιο ακραίο επεισόδιο αυτής της αντιπαράθεσης δεν προήλθε καν από εκκλησιαστικό φορέα. Τον Ιανουάριο του 2026, η ρωσική υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών, η SVR, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με γλώσσα που ξεπερνούσε κάθε όριο θεσμικής σοβαρότητας.

Δεν είχε σημασία μόνο το περιεχόμενο. Είχε σημασία ο πομπός. Μια κρατική υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας δεν περιορίστηκε σε πολιτική ανάλυση. Μπήκε στο πεδίο της εκκλησιαστικής αντιπαράθεσης, στοχοποίησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη και χρησιμοποίησε θρησκευτικά φορτισμένους χαρακτηρισμούς, σε μια προσπάθεια ηθικής και πνευματικής απαξίωσής του.

Αυτό δεν είναι κανονικός διάλογος. Είναι εργαλειοποίηση της πίστης από κρατικό μηχανισμό.

Και είναι ακριβώς το είδος της παρέμβασης που δείχνει ότι η επίθεση στο Φανάρι δεν είναι αυθόρμητη αντίδραση μιας Εκκλησίας που διαφωνεί. Είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου επιρροής.

Πώς πολλαπλασιάζεται ένα αφήγημα

Μετά την επίθεση της SVR, το αφήγημα δεν έμεινε στο αρχικό κείμενο.

Αναπαράχθηκε, τεμαχίστηκε, μετατράπηκε σε επιμέρους «ειδήσεις» και διοχετεύθηκε σε διαφορετικές γλώσσες και ακροατήρια.

Άλλοτε το βάρος έπεφτε στην Ουκρανία. Άλλοτε στις χώρες της Βαλτικής. Άλλοτε στα Βαλκάνια. Άλλοτε στην υποτιθέμενη «διάσπαση» της Ορθοδοξίας από το Φανάρι.

Η μέθοδος είναι κλασική: το ίδιο βασικό αφήγημα προσαρμόζεται ανάλογα με το κοινό. Στους Ρώσους παρουσιάζεται ως υπεράσπιση της «κανονικής Εκκλησίας». Στα Βαλκάνια ως προειδοποίηση για νέες αυτοκεφαλίες. Στη Δύση ως αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στον ορθόδοξο κόσμο ως κατηγορία ότι η Κωνσταντινούπολη δήθεν λειτουργεί διχαστικά.

Στην πραγματικότητα, η διαίρεση δεν προκαλείται από το Φανάρι. Προκαλείται από όσους αρνούνται την κανονική τάξη όταν αυτή δεν εξυπηρετεί την πολιτική τους επιρροή.

Η Αφρική ως δεύτερο μέτωπο

Η Ουκρανία δεν είναι το μόνο πεδίο αυτής της σύγκρουσης. Μετά την αναγνώριση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, η Μόσχα δημιούργησε δική της εκκλησιαστική παρουσία στην Αφρική, συγκροτώντας Πατριαρχική Εξαρχία σε χώρο που ανήκει στην κανονική δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

Αυτό ήταν κρίσιμη κίνηση.

Η Μόσχα δεν περιορίστηκε στη διαφωνία. Προχώρησε σε παράλληλη εκκλησιαστική δομή σε ξένη δικαιοδοσία. Εμφάνισε την κίνηση ως ποιμαντική ανάγκη, όμως η γεωπολιτική ανάγνωση είναι προφανής: η Ρωσική Εκκλησία λειτουργεί ως όχημα επιρροής σε περιοχές όπου το ρωσικό κράτος επιδιώκει μεγαλύτερη παρουσία.

Η Αφρική είναι πεδίο ανταγωνισμού για ενέργεια, ορυκτούς πόρους, στρατιωτική επιρροή, διπλωματικές ψήφους και κοινωνική διείσδυση. Η εκκλησιαστική παρουσία, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, δεν είναι ουδέτερη.

Όταν η Εκκλησία γίνεται φορέας κρατικής στρατηγικής, τότε η ποιμαντική γλώσσα μετατρέπεται σε εργαλείο ισχύος.

Το ουκρανικό επιχείρημα της Μόσχας

Η ρωσική πλευρά επιμένει ότι στην Ουκρανία υφίσταται διωγμός της Εκκλησίας που συνδέεται με το Πατριαρχείο Μόσχας.

Το θέμα είναι σύνθετο και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με απλοϊκούς όρους. Υπάρχουν πραγματικές εντάσεις, πολιτικές αποφάσεις, ζητήματα ασφαλείας και εκκλησιαστικές συγκρούσεις μέσα σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο.

Όμως η μεγάλη εικόνα δεν μπορεί να αγνοηθεί: η Ρωσία έχει εισβάλει στην Ουκρανία, έχει προκαλέσει τεράστια καταστροφή, και το Πατριαρχείο Μόσχας δεν έχει σταθεί απέναντι στον πόλεμο με τη σαφήνεια που απαιτεί η χριστιανική συνείδηση.

Όταν η Μόσχα μιλά για «διωγμό», αποσιωπά ότι η ίδια έχει χρησιμοποιήσει την εκκλησιαστική γλώσσα για να νομιμοποιήσει ή να συγκαλύψει μια γεωπολιτική σύγκρουση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ενέργεια της ουκρανικής πολιτείας είναι υπεράνω κριτικής. Σημαίνει όμως ότι η ρωσική αφήγηση δεν μπορεί να γίνεται δεκτή χωρίς να εξετάζεται ποιος τη διακινεί, σε ποιο πλαίσιο και με ποιον σκοπό.

Γιατί το Φανάρι είναι ο πραγματικός στόχος

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στοχοποιείται επειδή αποτελεί εμπόδιο σε μια ρωσική αντίληψη περί Ορθοδοξίας που ταυτίζει την εκκλησιαστική ενότητα με τη ρωσική επιρροή.

Η Μόσχα διαθέτει αριθμητικό μέγεθος, κρατική υποστήριξη, οικονομικά μέσα, μέσα ενημέρωσης και δίκτυα επιρροής. Όμως στην Ορθοδοξία το μέγεθος δεν παράγει κανονικό πρωτείο.

Το Φανάρι δεν έχει στρατό, κρατική ισχύ ή μηχανισμό προπαγάνδας. Έχει όμως ιστορική συνέχεια, κανονική ευθύνη και αναγνωρισμένη θέση στην εκκλησιαστική τάξη.

Αυτό είναι που καθιστά την Κωνσταντινούπολη επικίνδυνη για τη Μόσχα: δεν μπορεί εύκολα να ενταχθεί σε μια κρατική ιεραρχία ισχύος.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο λειτουργεί ως μνήμη μιας Ορθοδοξίας που προηγείται των εθνικών κρατών και δεν εξαντλείται σε γεωπολιτικά μπλοκ.

Η σιωπή ως κίνδυνος

Η ανακοίνωση των Αρχόντων θέτει, έμμεσα αλλά καθαρά, και ένα ερώτημα προς τον ευρύτερο ορθόδοξο κόσμο: πόσο ακόμη μπορεί να αντιμετωπίζεται αυτή η επίθεση ως διμερής διαφορά ανάμεσα σε Κωνσταντινούπολη και Μόσχα;

Διότι αν σήμερα αμφισβητείται ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ουκρανία, αύριο μπορεί να αμφισβητηθεί σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο όπου η κανονική τάξη ενοχλεί μια ισχυρή κρατική βούληση.

Αν γίνει αποδεκτό ότι μια Εκκλησία, με τη στήριξη ενός κράτους, μπορεί να παρακάμπτει δικαιοδοσίες, να δημιουργεί παράλληλες δομές, να χρησιμοποιεί κρατικά μέσα και υπηρεσίες πληροφοριών για να επιτεθεί σε άλλους εκκλησιαστικούς θεσμούς, τότε το πρόβλημα δεν αφορά πλέον μόνο το Φανάρι.

Αφορά την ίδια την Ορθοδοξία.

Η σιωπή, σε τέτοιες στιγμές, δεν είναι ουδετερότητα. Είναι χώρος που καταλαμβάνει η προπαγάνδα.

Η αλήθεια απέναντι στον θόρυβο

Η ρωσική πληροφοριακή μηχανή έχει ταχύτητα, ένταση και πολλαπλασιαστές.

Μπορεί να πάρει έναν ισχυρισμό και να τον απλώσει σε δεκάδες γλώσσες. Μπορεί να τον μετατρέψει σε «ανάλυση», σε «είδηση», σε «σχόλιο», σε «εκκλησιαστική ανησυχία». Μπορεί να δημιουργήσει τεχνητή κανονικότητα γύρω από μια κατασκευή.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν διαθέτει ανάλογο μηχανισμό. Και ίσως ακριβώς γι’ αυτό η στάση του έχει άλλο βάρος.

Δεν απαντά με κραυγές. Δεν ανταγωνίζεται την προπαγάνδα στο πεδίο της υπερβολής. Επιμένει στην κανονική του αποστολή, στην ιστορική του ευθύνη και στην ανάγκη να υπηρετεί την ενότητα της Εκκλησίας ακόμη και όταν δέχεται επιθέσεις.

Η Ορθοδοξία δεν μπορεί να παραδοθεί σε όποιον έχει τα περισσότερα μέσα, τα περισσότερα κανάλια ή την ισχυρότερη κρατική προστασία.

Η ενότητα της Εκκλησίας δεν είναι προϊόν επιβολής. Είναι καρπός αλήθειας, κανονικής τάξης και πνευματικής ευθύνης.

Και γι’ αυτό η μάχη γύρω από το Φανάρι δεν είναι περιφερειακή. Είναι μάχη για το αν η Ορθοδοξία θα παραμείνει Εκκλησία ή θα γίνει παράρτημα γεωπολιτικών σχεδίων.

Στο τέλος, το ερώτημα δεν είναι μόνο τι έκανε η Κωνσταντινούπολη στην Ουκρανία. Το ερώτημα είναι τι επιχειρεί να κάνει η Μόσχα στην Ορθοδοξία.