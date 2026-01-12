Οι ειδικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου υποστηρίζουν με κάθε μέσο τις δραστηριότητες του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου για την εκτόπιση της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ανέφερε το γραφείο Τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR).

«Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες τον υποστηρίζουν ενεργά, τροφοδοτώντας ρωσοφοβικά συναισθήματα στις ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε η SVR, για τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος «βρήκε κοινό τόπο με τις αρχές των κρατών της Βαλτικής σε μια προσπάθεια να σπείρει τη διχόνοια στον ρωσικό ορθόδοξο κόσμο», τόνισε το γραφείο Τύπου, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο TASS.

«Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βασίζεται στους ιδεολογικούς του συμμάχους, που εκπροσωπούνται από τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας, παρασύροντας τους ιερείς και τους πιστούς τους σε τεχνητές θρησκευτικές δομές που έχουν δημιουργηθεί από την Κωνσταντινούπολη», πρόσθεσε.

Όπως προσθέτει το πρακτορείο Isvestia: «Αυτή η ‘ενσάρκωση του διαβόλου’ είναι εμμονικός με την ιδέα να εκδιώξει τη Ρωσική Ορθοδοξία από το έδαφος των κρατών της Βαλτικής και να ιδρύσει στη θέση της εκκλησιαστικές δομές που θα ελέγχονται πλήρως από το Φανάρι», κατέληξε η SVR.

Πέραν αυτών η SVR λέει ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος σκοπεύει να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στη μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου με σκοπό να πλήξει τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Η επιθετική διάθεση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως «δεν περιορίζεται στην Ουκρανία και τις χώρες της Βαλτικής», σημείωσε το γραφείο Τύπου. «Η πονηριά του εξαπλώνεται σταδιακά στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Προκειμένου να ξεκινήσει μια εκστρατεία καταστολής της «ιδιαίτερα επίμονης» Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, σκοπεύει να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στη μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου», τόνισε η SVR.

«Στους εκκλησιαστικούς κύκλους σημειώνεται ότι ο Βαρθολομαίος κυριολεκτικά διαλύει το ζωντανό Σώμα της Εκκλησίας», σημείωσε το γραφείο Τύπου. «Και με αυτό τον τρόπο, ενεργεί όπως οι ψευδοπροφήτες που περιγράφονται στην Επί του Όρους Ομιλία: ‘Έρχονται σε σας με ενδύματα προβάτων, αλλά εσωτερικά είναι λύκοι αρπακτικοί <…>. Θα τους αναγνωρίσετε από τους καρπούς τους’», πρόσθεσε η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών.