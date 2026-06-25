Βαθμολογία άνω των 19.300 μορίων συγκέντρωσαν δύο δίδυμα αδέλφια από τη Ρόδο στις Πανελλαδικές εξετάσεις, έχοντας διαφορά μόλις… 63 μορίων.

Πρόκειται για τον Γιάννη και ‘Αννα Παπαοικονόμου, μαθητές του Λυκείου Κρεμαστής Ρόδου. Ο Γιάννης Παπαοικονόμου συγκέντρωσε 19.373 μόρια στο πεδίο των Θετικών Σπουδών, με στόχο την εισαγωγή του στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ενώ η δίδυμη αδελφή του ‘Αννα, συγκέντρωσε 19.310 μόρια στο πεδίο των Σπουδών Υγείας και πλέον βάζει πλώρη για την Ιατρική Σχολή.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γιάννης χαρακτήρισε τη χρονιά της προετοιμασίας ευχάριστη, παρά την πίεση των εξετάσεων, τονίζοντας πως η στήριξη από καθηγητές, φίλους και οικογένεια έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

«Οι Πανελλήνιες δεν καθορίζουν τη ζωή μας. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία που μπορεί να ανοίξει πολλές πόρτες. Είναι ένας χρόνος προσπάθειας που ανταμείβεται με περισσότερες επιλογές για το μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, ο ίδιος ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον χώρο της ηλεκτρολογίας, των υπολογιστών και του προγραμματισμού, αν και δεν έχει ακόμη καταλήξει οριστικά στην επιλογή του..

Από την πλευρά της, η ‘Αννα περιέγραψε τη σχολική χρονιά ως μια φυσιολογική με λίγη περισσότερη πίεση και λιγότερες ώρες ύπνου, χωρίς όμως να αφήσει το άγχος να κυριαρχήσει. Αν και αρχικά σκεφτόταν τη Φαρμακευτική, πλέον δηλώνει ότι στόχος της είναι η Ιατρική. Στέλνοντας το δικό της μήνυμα στους μαθητές που θα δώσουν Πανελλήνιες την επόμενη χρονιά, σημείωσε μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ:

«Να συνεχίσουν να ζουν κανονικά τη ζωή τους. Να μην βάλουν παύση στην καθημερινότητά τους λόγω των Πανελλαδικών. Να βγαίνουν με τους φίλους τους, να περνούν χρόνο με την οικογένειά τους και να μην το ζήσουν με υπερβολικό άγχος».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας και σε όσους δεν πέτυχαν τους στόχους τους, επισημαίνοντας ότι οι Πανελλήνιες αποτελούν μόνο έναν σταθμό στη ζωή. «Το μέλλον είναι ακόμη μπροστά τους. Οι Πανελλήνιες δεν είναι ο τελικός προορισμός και δεν κρίνουν τη ζωή κανενός», σημείωσε.