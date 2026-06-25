Το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα κατά τη διάρκεια της πρωινής εκπομπής της Πέμπτης έφερε στο προσκήνιο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τηλεόραση λόγω της ανόδου του διαδικτύου. Αναφερόμενος στη μείωση των τηλεοπτικών παραγωγών, ο παρουσιαστής μίλησε ανοιχτά για την οικονομική στενότητα που πλήττει τους εργαζόμενους στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Σχολιάζοντας την τρέχουσα κατάσταση, ο δημοσιογράφος δήλωσε:

«Βλέπετε ότι μειώνεται η τηλεόραση; Ηλίθιοι είμαστε; Δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω γύρω; Κόβονται εκπομπές και δεν αντικαθίστανται. Μειώνεται η τηλεόραση λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Δεν είπα ότι ο Fipster μείωσε την τηλεόραση. Είπα ότι από τη στιγμή που πάει εκεί η διαφήμιση, μοιραία το κόστος της τηλεόρασης μικραίνει. Φυσιολογικό είναι. Άρα λοιπόν τι είπα; Από τη στιγμή που πάει εκεί, ας γίνονται πιο ακριβές παραγωγές να δουλεύει κόσμος εκεί. Τόσο κακό είναι; Τόσο σας πείραξε πολύ αυτό; Έλα τώρα, δηλαδή ξαφνικά, βρήκαμε μια… μια βλακεία, πάμε να διαστρέψουμε αυτά που λέει ο Λιάγκας για να κάνουμε…».

Η απάντηση για τις κόντρες με YouTubers

Η αφορμή για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση δόθηκε από τις δηλώσεις που έκανε ο Κωνσταντίνος Βασάλος σχετικά με τη στάση των ανθρώπων των media απέναντι στις παραγωγές του YouTube. Ο παρουσιαστής θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι η κριτική του δεν στρέφεται κατά προσώπων, αλλά κατά της έλλειψης ποιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε στην τοποθέτησή του:

«Στο κομμάτι που θεωρώ τελικά, έτσι, και το παίρνω εγωιστικά πάνω μου, ε κάτι έχω κάνει, έχω κάνει τελικά. Έχετε διαστρέψει όλοι τα λόγια μου. Όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Ο Fipster, ο Βασάλος, όλοι όσοι κάνετε YouTube και βιντεάκια, έχετε διαστρέψει τα λόγια μου.

Τα οποία δεν τα παίρνω πίσω και τα εννοώ. Ποτέ δεν είπα ότι είμαι εναντίον του YouTube, των podcast, των vidcast και τα λοιπά. Ποτέ! Ποτέ! Είπα είμαι εναντίον της προχειράντζας. Αν τώρα βγαίνετε όλοι και για να απολογηθείτε σε μένα, κακώς, δεν πρέπει, αλλά και λέτε “εγώ βγάζω και βάζω απ’ την τσέπη μου 600€ να κάνω”, καλώς σας έχω κάνει, γιατί βγάζετε λεφτά και δουλεύει κόσμος.

Από το κινητό, μηδέν ευρώ, τραβάω βίντεο και το ανεβάζω και έχω clicks, αυτό εγώ, ο mainstream της τηλεόρασης, ενός μέσου που πεθαίνει και θέλω, επειδή είμαι 30 χρόνια στο μέσο αυτό, το αγαπάω πάρα πολύ, πολύ, να του δώσω το φιλί της ζωής και να μείνει κι άλλα 100 χρόνια, θα το πολεμάω. Αυτό θα πολεμάω.

Δεν πολεμάω ούτε τους influencer, ούτε τους YouTuber, εννοείται δεν τους πολεμάω, ούτε έχω καμία κόντρα. Πολεμάω τη φτήνια. Η φτήνια μπορεί να υπάρχει και στην τηλεόραση, και αυτό το πολεμάω. Όπου υπάρχει φτήνια και ο κόσμος χάνει τη δουλειά του, το πολεμάω! Και ποτέ δεν είπα, το διαστρέψατε, ότι ο Fipster έδιωξε κόσμο από την εκπομπή, ποτέ! Είπα η νοοτροπία».