Το ενδεχόμενο να μην βρίσκεται στην πρωινή ζώνη την επόμενη τηλεοπτική σεζόν άφησε και πάλι ανοιχτό ο Γιώργος Λιάγκας, προχωρώντας παράλληλα σε μια αιχμηρή ανάλυση για την τρέχουσα κατάσταση στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης.

Με αφορμή τις πρόσφατες τοποθετήσεις που έκανε η Ζήνα Κουτσελίνη για την επικείμενη μετακίνησή της στο πρωινό πρόγραμμα, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 εξέφρασε την ανησυχία του για την εισβολή νέων προσώπων, όπως οι YouTubers, στην παραδοσιακή τηλεόραση.

Η διάρκεια κρίνει το μοντέλο της τηλεόρασης

Σχολιάζοντας τη δομή των ζωντανών προγραμμάτων, ο δημοσιογράφος στάθηκε ιδιαίτερα στην κυριαρχία της συγκεκριμένης ζώνης, τονίζοντας πως οι επιλογές των καναλιών γίνονται με βάση την ανταπόκριση των τηλεθεατών.

«Εκεί που διαφωνώ εγώ είναι γιατί θα πρέπει αυτή η ζώνη εδώ να είναι ψυχαγωγία. Μπορεί να είναι άλλες ζώνες ψυχαγωγικές και να ‘ναι και περισσότερες ζώνες ψυχαγωγικές, είναι αυτό που λέω. Αυτή η ζώνη που είναι ζωντανή κατ’ εμέ, και αυτό έχει κυριαρχήσει και είπαμε μας κρίνει όλους ο κόσμος, η διάρκεια μας κρίνει. Αυτό το μοντέλο τηλεόρασης έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια και όλοι αυτό κάνουνε. Είναι ηλίθιοι όλοι; Όλοι είναι βλάκες και κάνουν αυτό το μοντέλο; Για ποιο λόγο το κάνουνε;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το καρφί για το τηλεοπτικό μέλλον και τους YouTubers

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στην ανάγκη συσπείρωσης των έμπειρων στελεχών της μικρής οθόνης, εκφράζοντας αμφιβολίες για τη δική του παρουσία στο πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς.

«Τέλος πάντων. Να πάει καλά η Ζήνα το λέω ειλικρινά και καθόλου ειρωνικά και έχει δίκιο ότι -εγώ δεν ξέρω αν θα ‘μαι του χρόνου, αλλά τέλος πάντων- αν δεν ενωθεί ο καρχαρίας με το ψαράκι, θα μας φάνε όλους οι λαγοκέφαλοι, οι οποίοι καραδοκούν. Και κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, πραγματικά, με τον τρόπο που λειτουργούμε όλοι στην τηλεόραση, έχουμε ανοίξει την κερκόπορτα στους λαγοκέφαλους που θα μας φάνε και ο ένας μετά τον άλλον ή γρήγορα ή αργά θα πάμε στο σπιτάκι μας να ψαρεύουμε. Και όχι λαγοκέφαλους, όπως φαίνεται», κατέληξε στην τοποθέτησή του.

Το ρεπορτάζ για την επόμενη μέρα της συνεργασίας των δύο πλευρών συνεχίζεται, καθώς οι επίσημες ανακοινώσεις των σταθμών αναμένονται το επόμενο διάστημα.