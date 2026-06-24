Το τηλεοπτικό τοπίο αναδιαμορφώνεται πλήρως μετά την διακοπή της εκπομπής «Buongiorno», με τη Φαίη Σκορδά να βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο.

Η παρουσιάστρια αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα brand names της ελληνικής τηλεόρασης, γεγονός που καθιστά βέβαιη την άμεση ενεργοποίησή της για τη νέα σεζόν, με το ρεπορτάζ να παίρνει φωτιά γύρω από τις επαφές της. Αν και όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Newsbeast, η παρουσιάστρια δεν έχει κάνει ακόμη καμία επαφή με άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς καθώς το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου, την ενημέρωσαν τα στελέχη του καναλιού για τις προθέσεις τους.

Ωστόσο πληροφορίες τη θέλουν να εξετάζει σοβαρά την επιστροφή της στον ΑΝΤ1. Παράλληλα, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό η ψυχαγωγική ζώνη του Σαββατοκύριακου, μένει «ορφανή» για τη νέα τηλεοπτική χρονιά. Ωστόσο ο ΑΝΤ1 ακόμα δεν έχει αποδεσμεύσει συνεργάτες της Κατερίνας Καραβάτου.

Το «μπλόκο» από τη Σίσσυ Χρηστίδου

Η επόμενη μέρα στο MEGA φέρνει «πονοκέφαλο» στα στελέχη, καθώς το τέλος της εκπομπής «Buongiorno» αφήνει ένα σημαντικό κενό στο καθημερινό πρόγραμμα. Στο πλαίσιο των αναζητήσεων για τη διάδοχη κατάσταση, έπεσε στο τραπέζι η πρόταση για μετακίνηση της Σίσσυς Χρηστίδου από το Σαββατοκύριακο στην καθημερινή πρωινή ζώνη.

Η συγκεκριμένη προοπτική, ωστόσο, φαίνεται πως συναντά ισχυρές αντιστάσεις. Η παρουσιάστρια και η ομάδα της μπροστά από τις κάμερες δεν δείχνουν διατεθειμένοι να αποδεχτούν μια τέτοια αλλαγή, επιθυμώντας να παραμείνουν στο γνώριμο format του διημέρου.

Η Ανθή Βούλγαρη και το μοντέλο του ΣΚΑΪ

Με δεδομένο ότι η νέα τηλεοπτική χρονιά, που ξεκινά στα μέσα Σεπτεμβρίου, θα είναι μια έντονα προεκλογική περίοδος, το MEGA επιδιώκει να επενδύσει δυναμικά στην καθαρή ενημέρωση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κανάλι προσανατολίζεται στο να δώσει τη ζώνη της Φαίης Σκορδά στην Ανθή Βούλγαρη.

Η δημοσιογράφος, η οποία σημειώνει επιτυχημένη πορεία στο «Κοινωνία ώρα Mega» στο πλευρό του Ιορδάνη Χασαπόπουλου, εξετάζεται να αναλάβει το συγκεκριμένο δίωρο, στήνοντας μια αμιγώς ενημερωτική και πολιτική εκπομπή. Το concept που συζητείται βασίζεται ξεκάθαρα στο πετυχημένο μοντέλο που παρουσιάζουν στον ΣΚΑΪ ο Άρης Πορτοσάλτε και η Μαρία Αναστασοπούλου, δίνοντας βάρος στην πολιτική επικαιρότητα και το σχολιασμό.

Η απόφαση του MEGA να μην προχωρήσει σε ανανέωση της συνεργασίας του με τη Φαίη Σκορδά επιβεβαιώνει στην πράξη την πρόθεση του σταθμού να αλλάξει πλήρως τη φυσιογνωμία της συγκεκριμένης ζώνης.

Αν ο σκοπός του καναλιού ήταν η διατήρηση ενός καθαρά ψυχαγωγικού προγράμματος στο συγκεκριμένο slot, η παραμονή ενός τόσο ισχυρού εμπορικού ονόματος θα αποτελούσε την προφανή επιλογή, καθώς η δυναμική της παρουσιάστριας στο κομμάτι της ψυχαγωγίας είναι δύσκολο να αναπληρωθεί από εσωτερικές μετακινήσεις.