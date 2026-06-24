Απόψε, Τετάρτη 24 Ιουνίου, είναι η σειρά του Πάνου Τελάλη να διαγωνιστεί στη 2η Δοκιμασία του μεγάλου τελικού του MasterChef 10!

Καλεσμένοι θα είναι και απόψε οι μεγάλοι νικητές του MasterChef των προηγούμενων ετών, οι οποίοι για πρώτη φορά στην ιστορία του διαγωνισμού θα αναλάβουν τον ρόλο του τέταρτου κριτή. Μαζί με τους τρεις chef κριτές θα διαμορφώσουν τη βαθμολογία της 2ης Δοκιμασίας του φετινού μεγάλου τελικού.

Δείτε εδώ το trailer MasterChef 10 – Τετάρτη 24.6.26:

Δείτε εδώ το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό – Τετάρτη 24.6.26- επεισόδιο MasterChef 10, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star: