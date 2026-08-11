Οι αγώνες Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός και ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (11/8).
Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν στο 0-0 με τους Ολλανδούς στον πρώτο αγώνα, στο Καραϊσκάκη, ενώ οι «πράσινοι» κόλλησαν στο 1-1 με τους Βούλγαρους στο ΟΑΚΑ, οπότε οι δύο ελληνικές ομάδες θα πρέπει να πάρουν την πρόκριση εκτός έδρας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:00 Novasports Prime Γιουβέντους – Παλέρμο Calcio Italiano Only in Perth
13:40 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 110 μ. εμπ. Προκριματικός Ρούμτσιος
14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – Δισκοβολία Προκριματικός Παυλίδης
14:05 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 800 μ. Προκριματικός Δεσπολλάρη
14:40 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 400 μ. εμπ. Προκριματικός Λεβαντίνος
20:30 ΣΚΑΪ ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας – Παναθηναϊκός UEFA ConferenceLeague
20:30 MEGA Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός UEFA Champions League
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2η Ημέρα βράδυ
21:05 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου -Επί Κοντώ Προκριματικός Στεφανίδη, Αδαμοπούλου
22:16 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου Τελικός άλμα εις μήκος, Τεντόγλου
23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 400 μ. Ημιτελικός Φρανκς