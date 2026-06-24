Η δραματική σειρά «Grand Hotel» του ANT1 έρχεται με επεισόδια γεμάτα εξελίξεις.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η σύλληψη της Σοφίας επισκιάζει την ευτυχία της Αλίκης, η οποία καταρρέει, ενώ πηγαίνει να παντρευτεί. Την ίδια στιγμή, ο Πέτρος την περιμένει ανήσυχος στην εκκλησία. Η Κυβέλη μαθαίνει σοκαρισμένη για την προφυλάκιση της Σοφίας και κάνει τα πάντα για να την στηρίξει. Ο Άρης ερευνά τον φάκελο του τραπεζικού λογαριασμού του Χατζημήτρου και δίνει στον αστυνόμο Κομνηνό κρίσιμα στοιχεία που ενοχοποιούν τον Ρήγα. Ο αστυνόμος παίρνει τον φάκελο στα χέρια του και σε μια από τις σελίδες που βρίσκονται μέσα σε αυτόν, ανακαλύπτει εκείνο το στοιχείο που θα τον οδηγήσει όχι μόνο στην αλήθεια, αλλά και στη σύλληψη του δολοφόνου…

Δείτε sneak previews:

Η Αλίκη φτάνει επιτέλους στην εκκλησία

Η αστυνομία είναι ένα βήμα πιο κοντά στη σύλληψη του Ρήγα

Δείτε το trailer: