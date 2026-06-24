Το Άστρο του Δαβίδ τον Ιούλιο του 2026 έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της αστρολογίας, με αρκετές αναφορές να παρουσιάζουν τη συγκεκριμένη περίοδο ως κάτι εξαιρετικά σπάνιο και καθοριστικό.

Ωστόσο, όσοι εξετάζουν συνολικά τους αστρολογικούς χάρτες του μήνα επισημαίνουν ότι το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται αποκλειστικά σε μία ημέρα, αλλά σε μια αλληλουχία πλανητικών συνδέσεων που εκτείνεται σχεδόν σε ολόκληρο τον Ιούλιο.

Ο μήνας περιλαμβάνει σημαντικές μετακινήσεις πλανητών, καθώς ο Δίας βρίσκεται πλέον στον Λέοντα, ο Ερμής ολοκληρώνει την ανάδρομη πορεία του στον Καρκίνο και ο Βόρειος Δεσμός περνά στον Υδροχόο στις 26 Ιουλίου.

Τι δείχνει ο χάρτης της 19ης Ιουλίου

Η ημερομηνία που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η 19η Ιουλίου. Τότε η Σελήνη στον Ζυγό συνδέεται με πλανήτες που βρίσκονται σε ζώδια του Αέρα και της Φωτιάς, δημιουργώντας ένα γεωμετρικό μοτίβο που θυμίζει το γνωστό εξάκτινο σχήμα του Άστρου του Δαβίδ.

Στον σχηματισμό συμμετέχουν ο Ουρανός στους Διδύμους, ο Ποσειδώνας στον Κριό, ο Πλούτωνας στον Υδροχόο και ο Δίας στον Λέοντα, μέσω μιας σειράς τριγώνων και εξαγώνων.

Παρά τη συμμετρία που παρουσιάζει ο χάρτης, αρκετοί αστρολογικοί αναλυτές σημειώνουν ότι η διάταξη δεν είναι απόλυτα ακριβής και ενεργοποιείται κυρίως από τη γρήγορη διέλευση της Σελήνης. Για τον λόγο αυτό δεν θεωρείται ένα σταθερό φαινόμενο μεγάλης διάρκειας.

24 Ιουλίου: Η ενέργεια αλλάζει κατεύθυνση

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 24 Ιουλίου, η Σελήνη περνά στον Τοξότη και η έμφαση μεταφέρεται από τη γεωμετρία των όψεων στη δυναμική των εξελίξεων.

Σύμφωνα με τις αστρολογικές αναλύσεις, εμφανίζονται σχηματισμοί τύπου «Χαρταετού» (Kite Pattern), οι οποίοι συνδέονται με δύο διαφορετικές ταχύτητες αλλαγών.

Η πρώτη σχετίζεται με τον Ουρανό στους Διδύμους και παραπέμπει σε γρήγορες αποφάσεις, ανατροπές και αλλαγές πορείας.

Η δεύτερη στρέφει το ενδιαφέρον προς τον Πλούτωνα στον Υδροχόο και αφορά εξελίξεις που κινούνται πιο αργά, αλλά ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και επιρροή στο μέλλον.

Η Πανσέληνος της 29ης Ιουλίου στο επίκεντρο

Η τρίτη κομβική ημερομηνία θεωρείται η 29η Ιουλίου, όταν πραγματοποιείται η Πανσέληνος στον Υδροχόο.

Ο Ήλιος και ο Δίας στον Λέοντα σχηματίζουν αντίθεση με τη Σελήνη, η οποία βρίσκεται κοντά στον Πλούτωνα. Σε αυτή τη φάση, η προσοχή μετατοπίζεται από τον ίδιο τον σχηματισμό του Άστρου του Δαβίδ στις εξελίξεις που έχουν ήδη τεθεί σε κίνηση μέσα στον μήνα.

Για πολλούς αστρολόγους, η συγκεκριμένη Πανσέληνος λειτουργεί ως σημείο αποκάλυψης ή ξεκαθαρίσματος καταστάσεων που προηγήθηκαν.

Σημείο καμπής ή υπερβολή;

Η συζήτηση γύρω από το Άστρο του Δαβίδ Ιούλιος 2026 παραμένει ανοιχτή. Η άποψη ότι η 19η Ιουλίου αποτελεί από μόνη της μια μοναδική ημέρα που αλλάζει τα πάντα θεωρείται υπερβολική από αρκετούς αναλυτές.

Από την άλλη πλευρά, πολλοί επισημαίνουν ότι το συνολικό πλανητικό σκηνικό του Ιουλίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι ίδιες αστρολογικές επιρροές ενεργοποιούνται διαδοχικά μέσα στον μήνα, δημιουργώντας μια διαδικασία που εξελίσσεται σταδιακά και όχι ένα μεμονωμένο γεγονός.